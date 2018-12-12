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15:47 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    الملك سلمان مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

    مبادرة من الملك سلمان... اتفاق تاريخي في السعودية بين 7 دول عربية

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
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    أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن اتفاق لتأسيس كيان البحر الأحمر الذي يهدف إلى تعزيز الأمن والاستثمار والتنمية في الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

    وقالت وزارة الخارجية السعودية إن سبع دول عربية، اتفقوا، في المملكة، وبحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على كيان البحر الأحمر وخليج عدن، والذي يضم السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن.

    وقالت الوزارة، إنه تم الاتفاق على فكرة تأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدة أن الكيان يهدف إلى حماية التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية، وسيعزز الأمن والاستثمار والتنمية لدول الحوض. وأضافت أن "كيان البحر الأحمر يعتبر مبادرة من الملك سلمان لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

    وكان وزير الخارجية السعودية، عادل الجبير، قال، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن: "إنشاء كيان في البحر الأحمر والقرن الأفريقي لنستطيع أن نتعاون في الأمور الاقتصادية والبيئية والأمنية التي تهم كل دولنا وأعتقد أن هذا الكيان سيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة كما أنه سيساهم في تعزيز التجارة والاستثمار في المنطقة ويربط اقتصادنا مع بعض".

    ​وأوضح الأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن السفير زيد مفلح اللوزي، أن "المبادرة السعودية لتأسيس كيان للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الاحمر وخليج عدن مهمة، واجتماع الوزاراء الخارجية الدول اليوم لمناقشة التنسيق والجهود التي يمكن أن تقوم به هذه الدول للبحث في الشوون الامنية والاقتصادية التي تهم المنطقة والبحر الاحمر بشكل خاص". وأكد اتفاق وزراء الخارجية على تشكيل فريق خبراء لبحث الجهود كافة ومناقشة أعمال الفريق في اللقاء القريب في القاهرة.

    من جانبه، أوضح نائب وزير الخارجية اليمني السفير محمد بن عبدالله الحضرمي، حرص السعودية على أمن الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، والتي أثمر عنها تأسيس هذا الكيان. وأكد الحضرمي أن الكيان سيسهم في أمن المنطقة ويحقق تطلعات الشعوب في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

    بدوره، ثمن وزير الخارجية والتعاون الدولي بالصومال أحمد عيسى عوض، الدور القيادي المهم الملك سلمان في تأسيس الكيان، وقال "نشكر الملك سلمان على الدور الذي يبذله في تاسيس هذا الكيان، لإيجاد الاستقرار في الممرين البحر الأحمر وخليج عدن، مبيننا أن الصومال ترغب في أن تكون العاصمة السعودية الرياض مقرا لهذا الكيان.

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