سفيرة اليمن في السويد: بوادر موافقة "حوثية" على تفتيش الطائرات في عدن

قالت سفيرة اليمن في هولندا والسويد والنروج، سحر غانم، إن هناك بوادر موافقة من جانب جماعة "أنصار الله" حول السماح بتفتيش الطائرات في مطار عدن، الذي يقع تحت سيطرة الحكومة اليمنية.

ريمبو — سبوتنيك وذكرت غانم، في حديث لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال عما إذا تم الاتفاق حول تفتيش الطائرات في مطار عدن، "هذا هو هدفنا، ليس اتفاقا نهائيا، لكن يبدو هناك بوادر موافقة غير مؤكدة".

© REUTERS / TT NEWS AGENCY الوفد الحكومي اليمني إلى السويد: لا نقبل تفتيش الطائرات خارج اليمن

وكان الملحق العسكري لليمن في تركيا، عضو الوفد الحكومي اليمني التفاوضي الى السويد، العميد عسكر زعيل، قد أعلن أمس أن الحكومة اليمنية ترفض أن تتم عملية تفتيش الطائرات خارج اليمن.

وأوضح، في حديث لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال فيما إذا كان الوفد الحكومي سيقبل باقتراح وفد جماعة "انصار الله" بأن تتم عملية تفتيش الطائرات في الأردن أو القاهرة، "لا نقبل لأن هذا الأمر يمس السيادة. وأيهما الأفضل أن يكون المطار يمني أو مطار خارجي".

وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية، الخميس الماضي، في السويد، وتعد هذه المحادثات الفرصة الوحيدة القائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم، فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.