جمل يكسر رقبة راعيه في السعودية

فتك جمل هائج براعيه المقيم شمالي عفيف، وأصابه بكسر في الرقبة، قبل أن يجلس كعادة الجمال الهائجة لخنق ضحيتها حتى الموت.

© Photo / youtube/The Sun بالفيديو... جمل هائج يهجم على زائري سيرك ويصيب 7 أشخاص

ووفقا لصحيفة " سبق "، قام الراعي الذي يحمل جنسية أحد البلدان الأفريقية بفك وثاق الجمل؛ قبل أن يهاجمه الجمل ويطبق على رقبته بفكيه، ثم رمى به لأمتار في الهواء بعد أن ظل يلقيه عدة مرات.

وخلال محاولة الجمل الإجهاز على راعيه، وصل أبناء صاحب الإبل في اللحظة المناسبة ليحولوا بينه وبين الراعي الغائب عن الوعي.

وتم نقل الراعي للمستشفى لتلقي الإسعافات الأولية ويعود لوعيه، ويتضح تعرضه لكسر في الرقبة من أنياب الجمل.

يذكر أنه جرى نقل المصاب إلى أحد المستشفيات المتقدمة في العاصمة الرياض، لتلقي العناية اللازمة.