خط الغاز بين عمان وتل أبيب في الخدمة قريبا

شارف مشروع مد خط الغاز بين كل من إسرائيل والأردن على الانتهاء حيث أصبح في مراحله الأخيرة، الخط الذي سيزود الأردن باحتياجاته من الغاز الطبيعي وعن طريقه ستربط إسرائيل بشبكات الطاقة في عدد من الدول العربية.

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، الإثنين الماضي، إن العمل في خط الغاز بين عمان وتل أبيب سينتهي في غضون أسابيع قليلة، بحسب موقع "رؤيا الإخباري".

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس: إن هذا الخط هو وصلة مهمة بين البنية التحتية للطاقة في إسرائيل وفي العالم العربي، وسيؤمن ضخ كميات كبيرة من الغاز الطبيعي للأردن مؤكداً نهاية العمل به قريباً.

يبلغ طول الخط نحو 23 كم وقطره 36 سم وسيزود الأردن بـ 3.5 مليار مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الغاز مع إسرائيل موجودة في مجلس النواب الأردني منذ قرابة العام، ولم تتم مناقشتها، حتى الآن. ووقعت شركة الكهرباء الأردنية، في عام 2016، مع شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية اتفاقية تسري في عام 2019، لاستيراد 40 بالمئة من حاجة الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل.