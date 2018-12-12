الرئيس اللبناني: بدأنا حلحلة أزمة الحكومة... والنتائج تظهر خلال يومين

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن نتائج العمل لحل أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية ستظهر خلال اليومين المقبلين.

وقال عون، حسبما نقل الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الأربعاء: "بدأنا العمل على حلحلة أزمة تشكيل الحكومة وستظهر النتائج في اليومين المقبلين".

جاءت تصريحات عون عقب لقائه وفد من حزب "الطاشناق" الأرمني، برئاسة الأمين العام للحزب النائب أغوب بقرادونيان، ووزير السياحة أواديس كيدينيان، حيث استعرض الجانبان مسار تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة سعد الحريري.

ونقل حساب الرئاسة اللبنانية أن حزب "الطاشناق" "عرض لرئيس الجمهورية موقفه من التشكيلة الحكومية معلناً تأييده للاتصالات التي يجريها الرئيس عون في هذا المجال".

وجرى تكليف الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في أيار/ مايو الماضي، بعد إجراء أول انتخابات برلمانية في البلاد منذ تسع سنوات.

وحالت الخلافات السياسية متعددة المستويات دون إتمام عملية التشكيل الحكومي، التي اصطدمت بعُقد كثيرة، وتدور العقدة الرئيسية في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة حول ما يسمّى بتمثيل النواب السنّة المستقلين، وهم ستة أعضاء في البرلمان اللبناني مقرّبون من "حزب الله"، الذي يصرّ على تمثيلهم بوزير واحد في التشكيلة الحكومية الجديدة.

ولا يبدو أن ثمة مخرجاً لهذا المأزق في الوقت الحالي، في ظل التعقيدات الطائفية الحادة التي تتسم بها الحياة السياسية في لبنان، وفشل كل الوساطات في حلّ العقدة الأخيرة.