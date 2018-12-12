تسجيل
20:25 12 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مباشر
    بحث
    علم مصر

    مصر تكشف تفاصيل سد تنزانيا: لن يؤثر على حصة السودان

    © flickr.com/ John McCabe
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 21

    قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الري المصرية، يسري خفاجي، إن قيام سد "ستيجلر جورج" في تنزانيا لن يؤثر على حصتي السودان ومصر من مياه النيل.

    وأشار المسؤول المصري إلى أن بلاده تدعم التنمية في دول الحوض بما لا ينتج عنه أية أضرار للجانب المصري.

    وقال خلال مداخلة تلفزيوينة، إن مصر من خلال تعاونها مع الدول الأفريقية ودول حوض النيل، تؤكد ترابط الشعوب من أجل تحقيق التنمية، خاصة عندما يكون هناك شريان واحد يربط بين الجميع مثل نهر النيل.

    ولفت المتحدث باسم الري إلى أن هناك ثقة تامة في القدرات المائية في إنشاء المنشآت المائية الضخمة على الأنهار، مشدداً على أن سد تنزانيا الذي ستنفذه شركة "المقاولون العرب" المصرية لن يؤثر على حصتي مصر والسودان من مياه نهر النيل.

    وتبلغ تكلفة إنشاء السد، 2.9 مليار دولار، فيما يصل عدد العاملين فيه إلى نحو 5 آلاف شخص بين مهندسين وعمال.

    وأكد خفاجي، أن دور الوزارة في المشروع، جهة معاونة مثلها مثل الوزارت الأخري، مشيرًا إلى أن شركتي المقاولون العرب والسويدي هما الجهة المنفذة.

    وزير الخارجية المصري، سامح شكري
    © AFP 2018 / AXEL SCHMIDT
    مصر توقع مذكرات تفاهم مع تنزانيا

    وأضاف خفاجي، في تصريحات صحيفة، أن السد يعد رسالة واضحة للعالم كله أن مصر تدعم التنمية الأفريقية، موضحًا أن مصر ترفض الإضرار بأي دولة من دول المصب، مؤكدًا، أن السد لن يؤثر على أي من دول الجوار.

    وكانت شركة "المقاولون العرب" المصرية، فازت في مناقصة لتصميم وبناء سد ستيجلر جورج الضخم والذي يجرى تأسيسه على ضفاف نهر روفيجي بتنزانيا.

    ويبلغ ارتفاع السد 134 متراً، وطول بحيرة السد 100 كم، ومساحة بحيرة التخزين 1350 كم2، والسعة التخزينية 34 مليار متر مكعب، ويقام على ضفاف نهر الروفيجي، وهو نهر داخلي طوله 600 كيلو متر وإيراده يتراوح من 10 إلى 58 مليار متر مكعب سنويا.

     وتعتبر تنزانيا، السد، واحدا من أهم المشروعات الوطنية لتوليد الطاقة، وتقدر تكلفة بناء السد، بنحو 3.6 مليار دولار، ويهدف إلى توليد الكهرباء بقدرة 2100 ميغاوات.

    انظر أيضا:

    توقعات بتوفيرها 35 ألف فرصة... المنطقة الصناعية الروسية في مصر تطلق بحلول 2022
    مصر.. مقطع جديد في الهرم يشغل الاهتمام بعد فيديو "تسلق الهرم"
    رئيس مجموعة الاقتصاد: الاستثمارات اللبنانية في مصر تقدر بنحو 6 مليار دولار
    الكلمات الدلالية:
    أخبار السودان, أخبار مصر, بناء سد النهضة, الحكومة المصرية, تنزانيا, السودان, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    جزيرة على شكل سمكة، في أرخبيل بريجوني، كرواتيا
    كل شيء يتوقف على المنظور: تصوير جوي لا يصدق لزوايا الكوكب
    انقلعي من وجهي! ولا تشوفيني وجهك!
    دعوى "إباحية" ضد ترامب تنقلب على الممثلة نفسها!
    أقوى 15 جيش في العالم
    أقوى 15 جيشا في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك