الأمم المتحدة: طرفا الصراع اليمني تسلما مسودات اتفاق في محادثات السلام

قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن طرفي الصراع اليمني في محادثات السلام بالسويد، تسلما أربع مسودات اتفاق، ومن المتوقع أن يقدما الرد بحلول يوم غد، الخميس.