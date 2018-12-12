"قوات صنعاء": التحالف يصعد من عملياته العسكرية ضد "أنصار الله"

وأضاف المتحدث في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الأربعاء "أنه كانت هناك عدة زحوفات من جانب العدوان، باتجاه الرشاحة الشرقية والغربية، وتم التصدي لها وتكبيدهم خسائر فادحة في العدد والعتاد".
وسبق لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أن أعلنت، اليوم الأربعاء، عن مقتل وجرح عسكريين سعوديين ويمنيين بمواجهات في قطاعي، جازان ونجران، جنوب غربي السعودية.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة "أنصار الله"، نفذت قوات سعودية ويمنية زحفا واسعا بإسناد من طيران التحالف الحربي والاستطلاعي ومروحيات الأباتشي، باتجاه شرق جبل جحفان في جازان.
وأضافت أن مقاتلي "أنصار الله" والقوات الموالية للجماعة تصدوا للزحف الذي استمر أكثر من ست ساعات، وأوقعوا عددا من القتلى والجرحى في صفوف العسكريين السعوديين واليمنيين.
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