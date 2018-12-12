"قوات صنعاء": التحالف يصعد من عملياته العسكرية ضد "أنصار الله"

قال العميد يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء، إن طيران التحالف شن 20 غارة على مناطق متفرقة من الجبهات، وتمكنت قواتهم من صد عدة هجمات.

وأضاف المتحدث في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الأربعاء "أنه كانت هناك عدة زحوفات من جانب العدوان، باتجاه الرشاحة الشرقية والغربية، وتم التصدي لها وتكبيدهم خسائر فادحة في العدد والعتاد".

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كما أفشلت قوات صنعاء ، وفق بيان المتحدث العسكري، محاولة تسلل أخرى للمرتزقة على جبل قيس برازح، وسقط عدد من المرتزقة قتلى ومصابين، بالإضافة إلى انكسار 4 زحوف مكثفة باتجاه البقع، تحت غطاء جوي مكثف، وسقوط عشرات القتلى والجرحى.

وسبق لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أن أعلنت، اليوم الأربعاء، عن مقتل وجرح عسكريين سعوديين ويمنيين بمواجهات في قطاعي، جازان ونجران، جنوب غربي السعودية.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة "أنصار الله"، نفذت قوات سعودية ويمنية زحفا واسعا بإسناد من طيران التحالف الحربي والاستطلاعي ومروحيات الأباتشي، باتجاه شرق جبل جحفان في جازان.

وأضافت أن مقاتلي "أنصار الله" والقوات الموالية للجماعة تصدوا للزحف الذي استمر أكثر من ست ساعات، وأوقعوا عددا من القتلى والجرحى في صفوف العسكريين السعوديين واليمنيين.