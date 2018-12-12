العثور على صواريخ "لاو" إسرائيلية الصنع بين مخلفات فصائل درعا (صور)

عثرت السلطات السورية على أسلحة وذخائر من بينها صواريخ "لاو" إسرائيلية الصنع من مخلفات التنظيمات المسلحة في درعا جنوبي سوريا خلال عمليات تمشيط المناطق التي حررها الجيش السوري.

وضبطت الأجهزة المختصة "مستودعين يحتويان كميات كبيرة من الأدوية والأسلحة بينها صواريخ "لاو" إسرائيلية الصنع من مخلفات الإرهابيين غرب مدينة نوى بريف درعا"؛ بحسب "سانا".

tvzvezda العثور على أسلحة من مخلفات الإرهاب في حمص السورية

ونقلت الوكالة عن مصدر في الجهات المختصة أن "من بين الأسلحة المضبوطة، صواريخ نوع مالوتكا وقاعدة إطلاق لها وصواريخ "لاو" مضادة للدروع من عيارات مختلفة بينها إسرائيلي الصنع، وكميات كبيرة من الذخائر لرشاشات متوسطة وثقيلة عيار 14.5 و23 وكميات من مادة "تي إن تي" التي تستخدم في صنع العبوات والمفخخات وقذائف "آر بي جي" وقواذفها وألغاماً مضادة للآليات والأفراد وجهاز شحن لقواعد إطلاق الصواريخ وقناصات دوشكا وشتاير ومدفعي هاون مع قذائف لهما وكاميرات حرارية وغيرها".

ولفت المصدر إلى أنه "تم العثور أيضا على مستودع في المدينة فيه كميات كبيرة من الأدوية المتنوعة منها خليجية وغربية الصنع من مخلفات المجموعات الإرهابية التي أدخلتها إلى المنطقة عبر الحدود مع فلسطين المحتلة عن طريق الكيان الصهيوني ومن خلال الحدود مع الأردن".

وعثرت الجهات المختصة أمس الأول على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة بينها صواريخ "تاو" أمريكية الصنع ورشاشات متوسطة عيار 14.5 ملم وقذائف هاون وقذائف دبابات وقذائف عربة "بي أم بي" وقواذف "آر بي جي" من مخلفات الإرهابيين في محيط قرية نصيب جنوب شرقي مدينة درعا.

وتعثر السلطات السورية بشكل يومي على ذخائر وأسلحة بكمبيات كبيرة أثناء تمشيطها المناطق التي حررها الجيش السوري من التنظيمات المسلحة مثل درعا والقنيطرة والرستن والغوطة وريف دمشق ودير الزور.