الأمم المتحدة تعلن عن رقم رهيب من السوريين بحاجة لمساعدات إنسانية

أعلنت الأمم المتحدة أن هناك 13 مليون شخص من السكان في سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

دمشق — سبوتنيك. جاء في بيان للأمم المتحدة اليوم الأربعاء "لا تزال الاحتياجات في سوريا مرتفعة بوجود 13 مليونا من السكان بحاجة للمساعدات الإنسانية، من ضمنهم أكثر من 6 ملايين من النازحين داخلياً".

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وأضاف البيان أن "الأمم المتحدة تبذل كل الجهود بالتعاون مع شركائها للوصول إلى السكان المحتاجين لمساعدات".

ورحبت الأمم المتحدة في بيانها "ببدء عملية نقل واسعة النطاق للمساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة في الأردن إلى الأمم المتحدة في سوريا والتي من المتوقع أن توفر دعماً ضرورياً لمئات الآلاف من السكان المحتاجين للمساعدة".

وتضمن البيان تصريحات للمنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية سجاد مسعود مالك حيث قال "أود أن أنوه بالدور الهام لكل من الحكومة السورية والحكومة الأردنية في توفير الموافقات الضرورية والدعم اللازم لتسهيل إيصال المساعدات، بما في ذلك الجهود التي بذلت لتجاوز التحديات المرافقة لعملية نقل واسعة النطاق للمساعدات كهذه العملية".

وأضاف "ستقدم هذه الشحنة الاستثنائية من المساعدات دعماً ضرورياً لعائلات بأمس الحاجة للمساعدة في سوريا".

كما ذكر البيان أنه "ستعبر 369 شاحنة من الأردن إلى سوريا فور استكمال إجراءات التخليص الجمركي اللازمة. تتكون المساعدات في معظمها من مساعدات غذائية إضافةً إلى مساعدات للمأوى، ومساعدات زراعية وصحية، ومساعدات في مجال المياه والإصحاح والنظافة، بما يكفي لما يزيد عن 650 ألفاً من السكان المحتاجين في سوريا".