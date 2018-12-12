رئيس البرلمان الليبي يتوجه إلى موسكو في زيارة رسمية غدا

أفاد مصدر في البرلمان الليبي، بتوجه رئيس البرلمان عقيلة صالح في زيارة رسمية إلى موسكو غدا الخميس.

بنغازي — سبوتنيك. وقال المصدر، لوكالتنا اليوم الأربعاء، إن "رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح سوف يغادر فجر اليوم ليبيا متجهاً إلى العاصمة الروسية موسكو برفقة وفد ليبي رفيع المستوى".

© AP Photo / Dario Lopez-Mills موقف سيف الإسلام القذافي من الترشح للرئاسة في ليبيا

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع الشهر الماضي، مرسوما رئاسيا بإعفاء السفير الروسي لدى ليبيا، إيفان مولوتكوف من مهام منصبه.

وجاء في المرسوم المنشور على موقع بوابة المعلومات القانونية: "إعفاء مولوتكوف إيفان نيكولايفيتش، من مهام السفير فوق العادة والمفوض لروسيا الاتحادية في ليبيا".

والجدير بالذكر أنه منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي، ومقتله عام 2011 خلال الصراع المسلح، تسود البلاد سلطة مزدوجة — شرقي البلاد في مدينة طبرق يجتمع البرلمان المنتخب من الشعب، وفي الغرب حيث العاصمة طرابلس تعمل حكومة الوفاق الوطني.