تزامنا مع مشاورات السويد... محمد بن سلمان يتلقى اتصالا بشأن اليمن

© REUTERS / TT News Agency/Claudio Bresciani عضو وفد صنعاء يكشف الملف المتعثر في مشاورات السويد

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية ( واس )، مشيرة إلى أن غوتيرس اتصل بولي العهد السعودي اليوم الأربعاء 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأضافت: "جرى، خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، والجهود المبذولة بشأنها التسوية في اليمن".

ولفتت وكالة الأنباء السعودية إلى أن ولي العهد السعودي أكد لأمين عام الأمم المتحدة، دعم المملكة لجهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، مشيرا إلى تطلع الرياض إلى تحقيق نتائج إيجابية في المشاورات المنعقدة حاليا في مملكة السويد.

ويشارك وفدا الحكومة والحوثيين، منذ الخميس الماضي، في محادثات في بلدة ريمبو السويدية، هي الأولى منذ 2016، في مسعى لوضع أطر تمهّد الطريق لإنهاء النزاع المستمر منذ 2014، الذي أسفر عن مقتل نحو عشرة آلاف شخص ودفع 14 مليونا إلى حافة المجاعة.

ويعقد طرفي الأزمة اليمنية اجتماعاتهم على بعد نحو ستين كيلومترا إلى الشمال من ستوكهولم، ويسعى مسؤولو الأمم المتحدة إلى خلق أجواء "لبناء الثقة" من أجل بدء عملية سلام.