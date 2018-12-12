تزامنا مع مشاورات السويد... محمد بن سلمان يتلقى اتصالا بشأن اليمن

وأضافت: "جرى، خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، والجهود المبذولة بشأنها التسوية في اليمن".
ولفتت وكالة الأنباء السعودية إلى أن ولي العهد السعودي أكد لأمين عام الأمم المتحدة، دعم المملكة لجهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، مشيرا إلى تطلع الرياض إلى تحقيق نتائج إيجابية في المشاورات المنعقدة حاليا في مملكة السويد.
ويشارك وفدا الحكومة والحوثيين، منذ الخميس الماضي، في محادثات في بلدة ريمبو السويدية، هي الأولى منذ 2016، في مسعى لوضع أطر تمهّد الطريق لإنهاء النزاع المستمر منذ 2014، الذي أسفر عن مقتل نحو عشرة آلاف شخص ودفع 14 مليونا إلى حافة المجاعة.
#ولي_العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة#الإخبارية pic.twitter.com/8Dg1qPw47X— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 12, 2018
ويعقد طرفي الأزمة اليمنية اجتماعاتهم على بعد نحو ستين كيلومترا إلى الشمال من ستوكهولم، ويسعى مسؤولو الأمم المتحدة إلى خلق أجواء "لبناء الثقة" من أجل بدء عملية سلام.
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