رسالة من ملك المغرب إلى فرنسا في ظرفها "العصيب"

بعث العاهل المغربي، محمد السادس برقية تعزية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ضحايا هجوم مدينة ستراسبورغ، الذي أسفر عن مقتل وإصابة عدة أشخاص.

ووفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية، عبر محمد السادس في البرقية "عن أحر التعازي لأسر الضحايا ولكافة الشعب الفرنسي، وأصدق مشاعر التعاطف، مع تمنياته بالشفاء العاجل للجرحى".

كما أعرب ملك المغرب "أصالة عن نفسه ونيابة عن الشعب المغربي، عن إدانته الشديدة لهذا العمل الإجرامي الشنيع، مؤكدا تضامنه التام مع فرنسا في هذا الظرف العصيب".

#strasbourg gunman Cherif Chekatt, 29 yelled Allahu Akbar' as he opened fire.



He is being hidden & sheltered by an entire community who support his actions.



Many will know where he is. They simply aren’t telling. pic.twitter.com/uCzYhts7kA — Katie Hopkins (@KTHopkins) December 12, 2018

وقام شخص مدرج على قوائم "الأشخاص الخطرين على أمن الدولة"، بإطلاق النار على عدد من الأشخاص في مدينة ستراسبورغ شمال شرقي فرنسا، قرابة الساعة السابعة مساء، بتوقيت غرينيتش.

وقتل أربعة أشخاص وأصيب 10 آخرون بجروح، بينهم ستة بحالة حرجة، ولاذ منفذ الهجوم الذي أكدت السلطات أنه "إرهابي" بالفرار.

4) Update: No #ISIS claim for #Strasbourg attack yet (not a surprise given shooter is on the run). However, ISIS supporters continue massive campaign capitalizing on & celebrating nearly 24 hours now—a doubling down that suggests shooter may have already been part of this network pic.twitter.com/TeWGliHc1s — Rita Katz (@Rita_Katz) December 12, 2018

وقال المدعي العام في باريس، ريمي هيتس، اليوم الأربعاء 12 ديسمبر/كانون الأول، إنه تم التعرف على هوية منفذ اعتداء ستراسبورغ، مشيرا إلى أنه تم القبض على 4 من المقربين إليه.