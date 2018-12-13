تسجيل
00:59 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مباشر
    بحث
    الجنود الإسرائيليون - اشتباكات مع الفلسطينيين في رام الله، الضفة الغربية 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018

    القوات الخاصة الإسرائيلية تقتل شابا وتعتقل العديد شرق رام الله

    © REUTERS / Mohamad Torokman
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن جهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك" اعتقل عددا من المشتبه بضلوعهم في عملية إطلاق النار التي ارتكبت قرب عوفرا يوم الأحد، حيث أصيب فيها 7 إسرائيليين وقتل رضيع.

    موسكو- سبوتنيك. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: إنه "خلال محاولة لاعتقال المدعو صالح البرغوثي، حاول الأخير الهروب والاعتداء على قواتنا مما أدى إلى إطلاق النار عليه ومقتله".

    البرلمان العربي
    YouTube.com
    البرلمان العربي يناقش تقريرا عن فلسطين والمبادرة العربية
    وأضاف البيان أن جهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك" يحقق مع المعتقلين.

    هذا ولليوم الثالث على التوالي تواصل قوات الجيش الإسرائيلي اقتحام مدينة رام الله بحثا عن منفذي عملية عوفرا التي نفذها فلسطينيون يوم الأحد الماضي شرق المدينة، حيث أصيب خلالها 6 مستوطنين إسرائيليين، وقد لاذ المنفذون بالفرار من مكان الحادث ويواصل الجيش الإسرائيلي أعمال البحث عنهم.

    يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مواصلة العمل على ملاحقة الفلسطينيين الذين نفذوا عملية عوفرا أول أمس الأحد، والتي أدت لإصابة 6 مستوطنين إسرائيليين بينهم سيدة حامل.

    وقال نتنياهو، اليوم خلال مراسم افتتاح مفترق آدم في مجلس ماتيه بنيامين المحلي: "أود في مستهل كلامي أن أعلق على عملية إطلاق النار الإرهابية الخطيرة التي نفذت أول أمس قرب عوفرا وأتمنى الشفاء العاجل والكامل لجميع الجرحى وبطبيعة الحال لشيرا إيش-ران ولابنها الرضيع الذي لا يزال يكافح على حياته حيث إننا نصلي جميعا من أجل تحسن حالته".

    وكان فلسطينيين يوم الأحد، نفذوا عملية إطلاق نار على مجموعة من المستوطنين عند مدخل مستوطنة عوفرا شرق رام الله، ما أدى لإصابة 6 إسرائيليين وقد لاذ المنفذون بالفرار من المكان في وقت تواصل فيه إسرائيل البحث عنهم.

    انظر أيضا:

    تستضيفها القاهرة... قمة عربية أوروبية لمناقشة مستقبل فلسطين
    البرلمان العربي يناقش تقريرا عن فلسطين والمبادرة العربية
    بسبب فلسطين... الصحفي الأمريكي يرد على قرار فصله من شبكة "سي إن إن"
    الدول العربية تتمسك بعدم التطبيع مع إسرائيل إلا بعد قيام دولة فلسطين
    بوغدانوف يلتقي وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
    "فلسطين تعتبر قرار إسرائيل بتأجيل هدم قرية خان الأحمر "محاولة تخدير
    انطلاق "أيام فلسطين السينمائية" بمشاركة أكثر من 60 فيلما
    الكلمات الدلالية:
    رام الله, فلسطين, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    جزيرة على شكل سمكة، في أرخبيل بريجوني، كرواتيا
    كل شيء يتوقف على المنظور: تصوير جوي لا يصدق لزوايا الكوكب
    انقلعي من وجهي! ولا تشوفيني وجهك!
    دعوى "إباحية" ضد ترامب تنقلب على الممثلة نفسها!
    أقوى 15 جيش في العالم
    أقوى 15 جيشا في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك