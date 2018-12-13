القوات الخاصة الإسرائيلية تقتل شابا وتعتقل العديد شرق رام الله

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن جهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك" اعتقل عددا من المشتبه بضلوعهم في عملية إطلاق النار التي ارتكبت قرب عوفرا يوم الأحد، حيث أصيب فيها 7 إسرائيليين وقتل رضيع.

موسكو- سبوتنيك. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: إنه "خلال محاولة لاعتقال المدعو صالح البرغوثي، حاول الأخير الهروب والاعتداء على قواتنا مما أدى إلى إطلاق النار عليه ومقتله".

وأضاف البيان أن جهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك" يحقق مع المعتقلين.

هذا ولليوم الثالث على التوالي تواصل قوات الجيش الإسرائيلي اقتحام مدينة رام الله بحثا عن منفذي عملية عوفرا التي نفذها فلسطينيون يوم الأحد الماضي شرق المدينة، حيث أصيب خلالها 6 مستوطنين إسرائيليين، وقد لاذ المنفذون بالفرار من مكان الحادث ويواصل الجيش الإسرائيلي أعمال البحث عنهم.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مواصلة العمل على ملاحقة الفلسطينيين الذين نفذوا عملية عوفرا أول أمس الأحد، والتي أدت لإصابة 6 مستوطنين إسرائيليين بينهم سيدة حامل.

وقال نتنياهو، اليوم خلال مراسم افتتاح مفترق آدم في مجلس ماتيه بنيامين المحلي: "أود في مستهل كلامي أن أعلق على عملية إطلاق النار الإرهابية الخطيرة التي نفذت أول أمس قرب عوفرا وأتمنى الشفاء العاجل والكامل لجميع الجرحى وبطبيعة الحال لشيرا إيش-ران ولابنها الرضيع الذي لا يزال يكافح على حياته حيث إننا نصلي جميعا من أجل تحسن حالته".

وكان فلسطينيين يوم الأحد، نفذوا عملية إطلاق نار على مجموعة من المستوطنين عند مدخل مستوطنة عوفرا شرق رام الله، ما أدى لإصابة 6 إسرائيليين وقد لاذ المنفذون بالفرار من المكان في وقت تواصل فيه إسرائيل البحث عنهم.