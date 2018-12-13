مقتل فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن بالقدس

ثتل شاب فلسطيني جراء إطلاق النار عليه من قبل الشرطة الإسرائيلية بمدينة القدس، فجر اليوم الخميس، وذلك بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن ما أدى إلى إصابة شرطيين إسرائيليين بجروح.

وأفاد شاهد عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك" بأن الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار بشكل مباشر على شاب فلسطيني بالقرب من باب الأسباط في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

ريشت كان:فيديو من موقع عملية الطعن في القدس. pic.twitter.com/p8ei0MiTu3 — Quds TV — قناة القدس (@QdsTvSat) December 13, 2018

وقال وسيم بدر المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان له "شبهة لوقوع عملية طعن إرهابية في شارع هجاي في البلدة القديمة في مدينة القدس، حيث وصل مخرب إلى قاعدة حراسة ،مكث بها أفراد من الشرطة في مفترق ههوسيفس، وطعن شرطيين".

وأضاف بدر في بيانه "قامت الشرطة بالرد فورا على المخرب ".

وهرعت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود إلى مكان الحادث، وقامت بتطويق المكان للبحث والتفتيش.