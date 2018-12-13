بدعوة من ابن سلمان... رئيس حكومة عربي يزور السعودية

يبدأ رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الخميس 13 ديسمبر/كانون الأول، زيارة رسمية إلى السعودية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال بيان رئاسة الحكومة التونسية: "إن الزيارة التي تستمر 3 أيام تأتي تلبیة لدعوة تلقاها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي زار تونس قبل نحو أسبوعين ضمن جولة عربية"، وذلك وفقا لـفرانس 24".

© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI تونس تجني ثمار زيارة محمد بن سلمان

وأضاف البيان أن الزيارة تأتي في إطار "دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أوسع وأرحب". وتابع أن الزيارة هي أيضا "تأكيد على قوة ومتانة العلاقات المميزة بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة لهما ويحقق تطلع القيادتين، وآمال شعبيهما".

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قام بزيارة أواخر الشهر الماضي، إلى تونس لمدة 4 ساعات، التقى فيها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. وقال ولي العهد السعودي، للتلفزيون التونسي، إن العلاقات بين المملكة وتونس جيدة وإنه لا يمكن أن يزور شمال أفريقيا دون زيارة تونس.