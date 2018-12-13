بالفيديو... تحول مدهش لجبال المدينة المنورة

فيديو:— هاشتاق السعودية (@HashKSA) December 12, 2018
جبال #المدينة_المنورة ترتدي حلة خضراء بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة. pic.twitter.com/If6YTqs1Cc
ويظهر في الفيديو اكتساء الجبال باللون الأخضر، والتي من المفترض أنها صفراء بلون الرمال، وذلك بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار على المملكة العربية السعودية خلال الأسابيع الماضية.
يشار إلى أن بعض المستخدمين شككوا في صحة هذه المقطع، مدّعين أنه تم التلاعب في الألوان التي تظهر فيه وشاركوا مقطعا آخر ذا ألوان أقل جمالا، فيما لم يتم التحقق بشكل قاطع من مدى صحة أي من المقطعين.
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