6 % من سكان الكويت "ممنوعون من السفر"

وكشفت إحصائية رسمية صادرة عن الوزارة أن عدد أوامر المنع من السفر بلغت 232606 في عام 2017، حسب صحيفة الجريدة الكويتية.
إحصائية من وزارة العدل|— أخبار 24 الكويت (@news24kuwait) December 9, 2018
— 232 ألف منع سفر و31 بلاغاً ضد وزراء حاليين وسابقين في 2017
— 1.9 مليون مراجع للاستعلام القضائي
— التمييز تلقت العام الماضي 15 ألف طعن و“الدستورية“ أنجزت 99 طعناً وطلباً العام الماضي
— 1649 تقدموا بطلبات تغيير وتعديل أسمائهم و146 إثبات نسب و26 نفي نسب pic.twitter.com/TnmQfprVsx
وكانت صحيفة الأنباء الكويتية أكدت، في يوليو/تموز الماضي، أن "عدد سكان الكويت نحو 4 ملايين و588 ألفا و148، منهم مليون و385 ألفا و960 كويتيا وكويتية، فيما بلغ عدد غير الكويتيين 3 ملايين و202 ألف و188.
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