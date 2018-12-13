6 % من سكان الكويت "ممنوعون من السفر"

أعلنت وزارة العدل الكويتية أنها منعت 232 ألف شخص من السفر من المدنيين والأجانب.

وكشفت إحصائية رسمية صادرة عن الوزارة أن عدد أوامر المنع من السفر بلغت 232606 في عام 2017، حسب صحيفة الجريدة الكويتية.

إحصائية من وزارة العدل|



— 232 ألف منع سفر و31 بلاغاً ضد وزراء حاليين وسابقين في 2017

— 1.9 مليون مراجع للاستعلام القضائي

— التمييز تلقت العام الماضي 15 ألف طعن و“الدستورية“ أنجزت 99 طعناً وطلباً العام الماضي

— 1649 تقدموا بطلبات تغيير وتعديل أسمائهم و146 إثبات نسب و26 نفي نسب pic.twitter.com/TnmQfprVsx — أخبار 24 الكويت (@news24kuwait) December 9, 2018

وكانت صحيفة الأنباء الكويتية أكدت، في يوليو/تموز الماضي، أن "عدد سكان الكويت نحو 4 ملايين و588 ألفا و148، منهم مليون و385 ألفا و960 كويتيا وكويتية، فيما بلغ عدد غير الكويتيين 3 ملايين و202 ألف و188.