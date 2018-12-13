بلد عربي يخفض استيراد السلاح لأكثر من النصف

ووضع تقرير حديث صادر عن معهد استوكهولم لأبحاث السلام، المغرب رقم 30 عالميا في الدول المستوردة للسلاح في العالم، حسب ما أورد موقع اليوم 24 المغربي.

وانخفضت واردات السلاح إلى المغرب من سنة 2013 إلى نهاية العام الماضي بأكثر من النصف.

In 2013–17 Saudi Arabia was the world’s second largest arms importer, with arms imports increasing by 225% compared with 2008–12. #ArmsTransfers #SIPRIFacts pic.twitter.com/Fq3YChx2PE — SIPRI (@SIPRIorg) March 12, 2018

ويستورد المغرب أسلحته من أمريكا بنسبة 54 %، ومن فرنسا بنسبة 44 %، و1.4 % من إيطاليا.

ويعتبر المغرب البلد الوحيد الذي خفض استيراده للسلاح خلال العام الماضي.

وتستورد 5 دول عربية ربع السلاح حول العالم، وهي مصر والسعودية والإمارات والجزائر والعراق.