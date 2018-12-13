يمنيون يأكلون أوراق الشجر من الجوع (فيديو)

نشر أحد البرامج التلفزيونية فيديو لعدد من اليمنيين وهم يأكلون طعامهم اليومي.

ويظهر الفيديو يمنيين، يأكلون أوراق الشجر بعدما قاموا بغليها في الماء.

ولم يكتب برنامج "شباب توك" الذي يذاع على قناة "DW" العربية عنوانا للتقرير مؤكدا:"نعجز عن وضع عنوان لهذا التقرير لأننا لم نتخيل يوما أن يكون واقعيا".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ منذ 26 مارس/آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي؛ لاستعادة مناطق سيطر عليها الحوثيون في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أزمة إنسانية، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.