هروب 21 "داعشيا" من سجن عراقي محصن

قال مسؤولو أمن أكراد، اليوم الخميس، إن 21 سجينا، معظمهم أعضاء في تنظيم "داعش" سجنوا بتهم الإرهاب، هربوا من سجن شمالي العراق، لكن جرى الإمساك بخمسة عشر منهم.

ويقع سجن سوسة مشدد الحراسة قرب مدينة السليمانية الكردية العراقية ويضم سجناء معظمهم متشددون من تنظيم "داعش" ألقي القبض عليهم خلال المعارك ضد التنظيم التي بدأت في 2014. وفقا لـ "رويترز".

© Sputnik . HİKMET DURGUN القوات العراقية تعتقل "حسبة داعش" عند الحدود

وقال مسؤولان أمنيان إن قوات الأمن الكردية بدأت عمليات ملاحقة بعد الهروب، في وقت متأخر أمس الأربعاء، وأن 15 من أصل 21 ألقي القبض عليهم. ولا تزال أماكن الستة المتبقين غير معروفة.

ورغم أن سجن سوسة يقع في إقليم كردستان العراق شبه المستقل في شمال العراق، فإنه يخضع بالكامل لسيطرة الحكومة الاتحادية.

وقال مصدر أمني كردي: "كل السجناء المدانين الذين هربوا من داعش".

ولم يتضح كيف تمكن السجناء من الهرب من السجن المحصن.