تسجيل
14:54 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مباشر
    بحث
    قوات الجيش السوري الحر المشاركة في العملية العسكرية في عفرين، سوريا

    فصائل سورية مسلحة مؤيدة لأنقرة تستعد للحرب ضد الأكراد شرق الفرات

    © Sputnik . Hikmet Durgun
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    لفتت مصادر معارضة مقربة من الفصائل المسلحة المتحالفة مع تركيا في الشمال السوري إلى أنها تستعد للمعركة المرتقبة التي تنوي تركيا شنها ضد الوحدات الكردية شرق الفرات.

    وذكرت صحيفة "الوطن" نقلا عن مصادر معارضة مقربة من الفصائل الموالية لتركيا، أن "أنقرة طلبت من الفصائل الاستعداد للمشاركة في معركة "بين النهرين" أي بين دجلة والفرات على الشريط الحدودي، الممتد بين عين العرب في حلب إلى المالكية في الحسكة".

    الجيش التركي يواصل تعزيز نقاطه بريف حماة
    © Sputnik . Bassel Shurtouh
    هل تهاجم تركيا الفصائل الكردية في الشمال السوري شرق الفرات
    ومن المقرر أن تبدأ العملية التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، مطلع العام المقبل، والتي بحسب أردوغان تهدف إلى "تخليص منطقة شرق الفرات من المنظمات الإرهابية الانفصالية"، والتي عنى فيها وحدات حماية الشعب الكردية التي تشكل رأس حربة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) المدعومة أمريكياً.

    وأوضحت المصادر المقربة من فصائل "درع الفرات"، أنها جاهزة للبدء بـ"حملة عسكرية" بقيادة الجيش التركي باتجاه شرق الفرات، بعيداً من منبج التي تحوي قاعدة أمريكية، وأنها لمست جدية واضحة في التعامل مع الملف المؤجل منذ السيطرة على عفرين نهاية مارس/آذار الفائت.

    وبحسب المصادر، فقد أطلعت أنقرة قيادات في "درع الفرات" أمس الأول، لإطلاعهم على العملية العسكرية التي ستنفذها تركيا للسيطرة على الشريط الحدودي مع سوريا، الذي تهيمن عليه "قسد" بشرط الابتعاد عن مناطق القوات الأمريكية، وهو ما أكده أردوغان في مؤتمره أمس الأربعاء.

    ونقلت المصادر عن أحد قيادات "الحر" المشاركين في اجتماع تركيا، أن المسؤولين العسكريين الأتراك لم يحددوا موعد بدء عملية "بين النهرين"، لكنهم لمسوا أن الظرف قد يكون مناسباً من الناحية اللوجستية لانطلاقها مع بداية العام القادم مع انتهاء التدريبات التي يخضع لها مسلحو بعض الفصائل على يد الجيش التركي، ما لم يحدث أي طارئ يحول دون ذلك، مثل اعتراض واشنطن بشكل جدي على توقيتها وأهدافها، أو التوصل لصفقة معها تسلم بموجبها مناطق محددة لأنقرة على الشريط الحدودي وفي مقدمتها مدينة تل أبيض، التي رجحت المصادر أن تكون أول أهداف العملية العسكرية التركية الجديدة.

    وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن أمس الأربعاء عن عملية عسكرية جديدة في سوريا خلال يومين.

    وقال أردوغان إن "عمليتنا شرق الفرات تبدأ خلال يومين".

    وأكد الرئيس التركي عزمه البدء بالعملية العسكرية في منطقة شرق الفرات، التي يسيطر عليها الأكراد شمال شرقي سوريا، خلال أيام.

    وأشار الرئيس التركي إلى أن قوات بلاده لا تستهدف الجنود الأمريكيين، وأنه يسعى لتعاون بناء مع واشنطن.

    وقال أردوغان، خلال قمة الصناعات الدفاعية بأنقرة، بحضور مسؤولي وزارة الدفاع: "الولايات المتحدة ما زالت تراوغ في موضوع منبج، ولم نحصل على أي نتيجة هناك".

    انظر أيضا:

    مقتل العشرات من "قسد" شرق الفرات في ريف دير الزور
    بالرغم من تأكيد دمشق وجهتها شرق الفرات... واشنطن تمدد عقدها لدعم الأكراد عامين
    الخارجية الروسية: واشنطن مستمرة بإنكار استخدامها للفوسفور خلال قصف مناطق شرق الفرات في سوريا
    هل تهاجم تركيا الفصائل الكردية في الشمال السوري شرق الفرات
    موسكو: الولايات المتحدة تجدد قصف شرق الفرات وتستخدم قنابل فسفورية
    هدف قصف الطائرات السورية لمواقع كردية عام 2016... صراع الجبابرة شرق الفرات
    الكلمات الدلالية:
    شرق الفرات, قسد, أردوغان, درع الفرات, تركيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    حفل الكرملين الدولي للرقص - لتلامذة معهد سوفوروف العسكري
    اسمحي لي بالرقصة الأولى والأخيرة...حفل الكرملين الدولي للرقص
    بومبيو...والحكومات الفاسدة
    بومبيو...و"الحكومات الفاسدة"
    أقوى 15 جيش في العالم
    أقوى 15 جيشا في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك