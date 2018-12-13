مفاجأة... أدلة تكشف تورط دولتين إحداهما خليجية في مقتل علي عبد الله صالح

كشف محمد علاو، المحامي السابق للرئيس اليمني، الراحل علي عبد الله صالح، عن أدلة ووثائق تتهم دولتين إحداهما عربية، في اغتيال الرئيس اليمني السابق.

© REUTERS / Khaled Abdullah الكشف عن مصير جثة علي عبد الله صالح في اتفاق الأطراف اليمنية بالسويد

وأكد علاو، خلال تصريحات لصحيفة " الوطن " السعودية، اليوم الخميس 13 ديسمبر/ كانون الأول، أن مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قبل الشكوى المرفوعة من منظمات حقوقية دولية للتحقيق في اغتيال علي عبد الله صالح

وقال إن "الشكوى بالأدلة والوثائق هي ضد 3 جهات إيران، وقطر، والحوثيين".

وأضاف أن "قطر تحديدا لم تخف أجندتها في اليمن منذ وقت مبكر بتمويلها الإرهاب، واتهمها بالضلوع في المحاولة الأولى لتصفية الرئيس الأسبق وقيادات الدولة، المعروفة بجريمة مسجد دار الرئاسة، والتي فشلت في التخلص من صالح"، مؤكدا "تورط قطر في اغتيال قيادات وطنية أخرى كثيرة، بواسطة ميليشيات الحوثيين".

وفي الرابع من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قتل الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح ومعه الأمين العام لتنظيم المؤتمر الشعبي العام عارف عوض الزوكا، في مواجهات عنيفة مع جماعة أنصار الله شهدتها العاصمة ومحافظات صنعاء وعمران والمحويت وحجة، أسفرت أيضا عن سقوط نحو 240 قتيلا و420 جريحا.