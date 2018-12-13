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14:53 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني

    تفاصيل مثيرة... "الرجل المهم" أنقذ قطر من خطر محتمل بقرار مفاجئ للعالم

    © REUTERS / NASEEM ZEITOON
    العالم العربي
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    كشفت مصادر مطلعة تفاصيل مثيرة بشأن القرار القطري الذي فجر جدلا عالميا واسعا، لافتة إلى أن واحدا من "أهم الشخصيات في قطر"، يقف وراءه.

    نقلت وكالة "رويترز" عن المصادر قولها، إن سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ"قطر للبترول" كان يرغب في القرار، حتى قبل أن يتولى إدارة سياسة الطاقة القطرية في تغيير حكومي الشهر الماضي.

    والكعبي، هو مهندس تلقى تعليما في الولايات المتحدة، وهو أحد أهم الشخصيات في قطر، وبعد سنوات من إبرام الصفقات لصالح قطر للبترول أصبح معروفا باسم "السيد غاز".

    اجتماع الدول الأعضاء في منظمة أوبك في فيينا
    © REUTERS / LEONHARD FOEGER
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    ورغم أنه ليس عضوا في الأسرة الحاكمة، فإنه مسؤول عن موارد الغاز الحيوية في بلد لا يزيد سكانه على 2.6 مليون نسمة، وهو مقرب من الدوائر الداخلية لصنع القرار.

    ووفق المصادر، فمن المرجح أن تكون خطة الانسحاب من "أوبك" قد بدأت في يونيو (حزيران)، حين حضر الكعبي محادثات "أوبك" في فيينا مع وزير الطاقة في ذلك الوقت محمد السادة.

    وبسبب الخلاف الخليجي، لم تعد قطر تحضر اجتماعا تقليديا مغلقا لوزراء النفط الخليجيين للاتفاق على السياسة قبيل المحادثات التي تجري مرتين سنويا مع جميع أعضاء أوبك. وقال مصدر في أوبك "القطريون شعروا بالتهميش".

    وقال مسؤول خليجي إنه على الرغم من المقاطعة، ظل السادة يملك بعض الاتصالات مع نظيريه السعودي والإماراتي. وفي ضوء توليه رئاسة أوبك في 2016 كان للسادة دور فعال في جمع منتجي النفط، بما في ذلك روسيا غير العضو في أوبك، للاتفاق على خفض الإمدادات لدعم أسعار النفط الخام.

    لكن الشهر الماضي، أزاح تغيير حكومي السادة ودفع بالكعبي إلى تولي منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة مما يجعله الرئيس الفعلي لشؤون الطاقة.

    وقال المسؤول: "لو جاء الكعبي لما ظلت الأمور كما هي. ليس لديهم نفس تلك العلاقة. والقطريون يريدون أن يكونوا جزءا من صناعة القرار".

    مبنى منظمة أوبك اوبك
    JOE KLAMAR
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    وقالت ثلاثة مصادر إن الكعبي كان يشعر بالقلق من أن عضوية قطر في أوبك قد تكون حجر عثرة أمام طموحات قطر للبترول في الولايات المتحدة، حيث تملك الشركة واحدا من أكبر مرافئ الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتشتيتا لجهودها في الوقت الذي ترفع فيه الدوحة إنتاجها من الغاز إلى المثلين.

    وقد يعرض تشريع أمريكي مقترح معروف باسم نوبك (قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط) أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى دعاوى قضائية، وهو ما سيكون مبعث تهديد لقطر للبترول في الوقت الذي تخطط فيه لاستثمار مزيد من المليارات في الولايات المتحدة.

    وقالت مصادر لرويترز إن التهديد باتخاذ إجراء قانوني محتمل بموجب نوبك أصبح مصدر خطر للدوحة في الوقت الذي تسعى فيه لتعزيز مركزها كأكبر منتج للغاز المسال في العالم.

    وقال جيمس دورسي الباحث في كلية س. راجاراتنام للدراسات الدولية "يُخرج هذا قطر عن مجمل الجدل الدائر داخل الكونجرس بشأن ما إذا كانت أوبك تكتلا احتكاريا أم لا.. وعلى الأقل يضع هذا قطر في قائمة المرضي عنهم أمريكيا".

    وتقول المصادر إن خروج قطر جرى الإعداد له منذ أشهر، مدفوعا برغبة الكعبي في التركيز على عنصر قوة قطر في الغاز الطبيعي المسال بدلا من أوبك، حيث للدوحة ثقل محدود كونها لا تنتج الكثير من النفط.

    منظمة أوبك
    © REUTERS / Ramzi Boudina
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    وفي حين أن قطر من بين أصغر منتجي أوبك بإنتاج يبلغ نحو 600 ألف برميل يوميا، أو 0.6 بالمئة من الطلب العالمي، فإنها من بين أكثر اللاعبين المؤثرين في سوق الغاز العالمية بفضل إنتاجها البالغ 77 مليون طن من الغاز المسال سنويا.

    وإنتاج الغاز القطري عامل مهم في تصديها للمقاطعة الخليجية وتخطط الدوحة لتعزيز طاقتها الإنتاجية 43 بالمئة بحلول 2023-2024.

    و تقول مصادر بالقطاع إن الخروج من أوبك يحمل بصمات الرئيس التنفيذي الذي قام على نحو جرئ بتبسيط هيكل قطر للبترول منذ تولي منصبه في 2014، ليدمج شركات تابعة ويسرح آلاف الموظفين بغية إعادة التركيز على أمر واحد: إنتاج مزيد من الغاز.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار قطر, الأزمة الخليجية, الحكومة القطرية, أوبك, سعد الكعبي, السعودية, أمريكا, قطر
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