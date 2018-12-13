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14:53 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مع وزير الخارجية السويدية، مارغوت فالستروم، أثناء وصلة إلى ستوكهولم لحضور المفاوضات اليمنية

    الأمين العام للأمم المتحدة يعلن رسميا التوصل لاتفاق بشأن مدينة الحديدة في اليمن

    © REUTERS / TT NEWS AGENCY
    العالم العربي
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    أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن مشاورات السلام المنعقدة في السويد بين طرفي النزاع اليمني تمخضت عن اتفاق خاص بوضع ميناء الحديدة ووقف إطلاق النار في أراضي المحافظة.

    وأشاد غوتيريش، في كلمة ألقاها اليوم الخميس في ختام المفاوضات، بنتائج جولة السويد المنتهية من الحوار، وهي الأولى منذ أكثر من عامين، مؤكدا أن الجولة المقبلة من المفاوضات ستجرى في شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

    أنور قرقاش
    © REUTERS / Abdel Hadi Ramahi
    قرقاش: نرحب باتفاق السويد والضغط العسكري على الحوثيين في الحديدة يؤتي ثماره
    وأشار الأمين العام للمنظمة العالمية، إلى أن ما تم التوصل إليه في السويد "خطوات بالغة الأهمية بالنسبة لكل الشعب اليمني".

    وقال غوتيريس: "لدينا فرصة هامة واعتقد أن الأطراف حققت تقدما حقيقيا في مشاورات السويد"، موضحا أن الرئيس اليمني عبر عن دعمه الكامل لما تم التوصل إليه في المحادثات.

    كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه تم التوصل لاتفاق فيما يخص ميناء ومدينة الحديدة وإيصال المساعدات إلى تعز، لافتا إلى أن الاتفاق بشأن الحديدة سيحسن الظروف المعيشية لملايين اليمنيين. وشدد بالقول: "سنبذل كافة الجهود لمساعدة اليمنيين على حل مشاكلهم".

    يتبع…

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