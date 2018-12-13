مستشار الرئيس هادي يكشف انقلابا من "أنصار الله"

أعلن مستشار للرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور، عن انقلاب من جماعة "أنصار الله" في مفاوضات السويد.

ريمبو- سبوتنيك. وأكد مستشار الرئيس اليمني وعضو الوفد الحكومي إلى مشاورات السويد، ياسين مكاوي، أن الحوثيين انقلبوا ليلة أمس وصباح اليوم الخميس على اتفاقية مطار صنعاء والملف الاقتصادي.

© REUTERS / Simon Dawson وزير خارجية بريطانيا يوجه رسالة للأطراف اليمنية في "مفاوضات السويد"

وقال مكاوي لوكالة "سبوتنيك": "الحوثيون للأسف الشديد كل ما تم الاتفاق علية في الملفات، في ملف المطار والملف الاقتصادي انقلبوا عليه ليلة أمس واليوم صباحا".

وأضاف مكاوي ردا على سؤال حول اشتراط الحوثيين على استبعاد كلمة جمهورية قبل التوقيع على الاتفاقية:"هم [الحوثيون] يريدون استعادة الإمامة بالمختصر الشديد… ولا نتفاجأ بهذا".

وكانت مصادر في وفد الحكومة الشرعية في مشاورات السويد أفادت لوكالة "سبوتنيك" أن وفد الحوثي يشترط قبل توقيعه على الملف الاقتصادي تغيير مسمى الدولة من الجمهورية اليمنية إلى دولة اليمن فقط".

وبدوره نفى عبد المجيد الحنش هذه الأنباء، إذ أجاب ردا على سؤال "سبوتنيك" حول ما إذا كانوا كوفد حوثي اشترطوا إلغاء كلمة الجمهورية من تسمية اليمن:" لا لم يتم هذا لطرح".

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة رسميا التوصل لاتفاق بشأن مدينة الحديدة في اليمن.

وقال سفير السعودية في اليمن: "الاتفاق ينص على انسحاب الحوثي من ميناء ومدينة الحديدة".