مصدر حوثي: جاهزون لعملية تبادل أسرى بينهم 40 سعوديا في حوزتنا

أكد عضو وفد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) للمباحثات في السويد عبد المجيد الحنش، أن الجماعة على استعداد لتنفيذ اتفاق تبادل أسرى، بينهم 40 سعوديا، مشيرا إلى أن مدينتي سيئون وصنعاء ستكونان المحطتان اللتان يتم فيهما تجميع الأسرى من الطرفين.

ريمبو — سبوتنيك. وقال الحنش في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس "جاهزون لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بينهم أربعين سعوديا في حوزتنا".

وأضاف "غريفيث [المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث] قدم لنا مسودة مبادرة اتفاق حول محافظة الحديدة، ويجري حاليا التفاوض عليها بين الوفدين بمشاركة من سفراء الدول الراعية للتسوية السياسية".

وأوضح أن "الخطوة المقبلة هي التدقيق على الإفادات قبل تسليم القوائم للصليب الأحمر، للبدء بالتحضيرات اللوجستية للتنفيذ"، مشيرا إلى أن مدينتي "سيئون وصنعاء هما المحطتان اللتان سوف يتم فيهما تجميع الأسرى من الطرفين".

وأكد الحنش أن "الكشف عن مصير المفقودين والمخفيين هو الخطوة الأهم في عملية الوصول إلى اتفاقية تبادل الأسرى".

من جهته أعلن ياسين مكاوي، مستشار الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور، عن انقلاب من جماعة "أنصار الله" في مفاوضات السويد.

وأكد مستشار الرئيس اليمني وعضو الوفد الحكومي إلى مشاورات السويد، ياسين مكاوي، أن الحوثيين انقلبوا ليلة أمس وصباح اليوم الخميس على اتفاقية مطار صنعاء والملف الاقتصادي.

وقال مكاوي لوكالة "سبوتنيك": "الحوثيون للأسف الشديد كل ما تم الاتفاق عليه في الملفات، في ملف المطار والملف الاقتصادي انقلبوا عليه ليلة أمس واليوم صباحا".