مصدر حوثي: جاهزون لعملية تبادل أسرى بينهم 40 سعوديا في حوزتنا

ريمبو — سبوتنيك. وقال الحنش في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس "جاهزون لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بينهم أربعين سعوديا في حوزتنا".
وأوضح أن "الخطوة المقبلة هي التدقيق على الإفادات قبل تسليم القوائم للصليب الأحمر، للبدء بالتحضيرات اللوجستية للتنفيذ"، مشيرا إلى أن مدينتي "سيئون وصنعاء هما المحطتان اللتان سوف يتم فيهما تجميع الأسرى من الطرفين".
وأكد الحنش أن "الكشف عن مصير المفقودين والمخفيين هو الخطوة الأهم في عملية الوصول إلى اتفاقية تبادل الأسرى".
من جهته أعلن ياسين مكاوي، مستشار الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور، عن انقلاب من جماعة "أنصار الله" في مفاوضات السويد.
وأكد مستشار الرئيس اليمني وعضو الوفد الحكومي إلى مشاورات السويد، ياسين مكاوي، أن الحوثيين انقلبوا ليلة أمس وصباح اليوم الخميس على اتفاقية مطار صنعاء والملف الاقتصادي.
وقال مكاوي لوكالة "سبوتنيك": "الحوثيون للأسف الشديد كل ما تم الاتفاق عليه في الملفات، في ملف المطار والملف الاقتصادي انقلبوا عليه ليلة أمس واليوم صباحا".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)