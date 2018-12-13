الوساطة الأفريقية تعلق المفاوضات بين أطراف الحكومة السودانية والمعارضة

علقت الوساطة الأفريقية، التابعة للاتحاد الأفريقي، الاجتماعات التشاورية بين وفد حكومة السودان مع وفود المعارضة ومنها قوى نداء السودان التي كانت تجري منذ بداية الأسبوع الجاري، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

© REUTERS / TIKSA NEGERI برلمان السودان يتحرك لتعديل الدستور وفتح الباب لـ"ديمومة الرئيس"

نقل موقع الشروق الإخباري، اليوم الخميس، البيان الذي أكد أن الوساطة الأفريقية علقت اللقاءات التشاورية بين الأطراف أطراف الخمسة الموقعة على "خارطة الطريق" بعد أيام من المشاورات في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا"، مشيرة، أن" الوفد الحكومي المفاوض، أكد أن هناك جولة أخرى مرتقبة دون أن يحدد وقتها".

وقال مساعد رئيس السوداني، فيصل حسن إبراهيم رئيس الوفد الحكومي المفاوض، في تصريحات حسب الموقع الإخباري، أن" الجولة القادمة، ستكون حول الأجندة المطروحة المتمثلة في صناعة الدستور، وانتخابات 2020، واستكمال ما تبقى من قضايا المحور الإنساني".

وأضاف ابراهيم، أن" اللقاء، كان هدفه، تشاوري حول تعديل خارطة الطريق لتشمل بالإضافة إلى القضايا السابقة التي نوقشت في المحور الإنساني ومحور وقف العدائيات الذي يقود لوقف دائم لإطلاق النار، ليشمل مقترحات صناعة الدستور والانتخابات في 2020".

وكانت الوساطة الأفريقية اقترحت على الأطراف الخمسة، تعديل خارطة الطريق، بحيث تضمن مشاركة المعارضة في صياغة الدستور وخوض الانتخابات المقررة في 2020.

ويذكر، أن الجولة المفاوضات الحالية، دعت لها الوساطة الأفريقية، إلى الأطراف التي وقعت على خارطة الطريق التي وقعت عليها الحكومة في آذار/ مارس 2016، وأيضا وقعت عليها قوى نداء السودان المعارض، المكون من حزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي، وحركة جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة والحركة الشعبية قطاع الشمال، بقيادة عبد العزيز الحلو.