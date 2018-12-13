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16:21 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    البحرين - المنامة

    فوزية زينل... تعرف على أهم امرأة في البحرين

    © flickr.com / Paolo Gamba
    العالم العربي
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    "هيا بنا نترجم الشعارات إلى أفعال" هكذا استقبلت البحرينية فوزية زينل خبر فوزها برئاسة مجلس النواب البحريني، لتتربع على عرش أول امرأة بحرينية تفوز بهذا المنصب الرفيع بالانتخاب الحر المباشر.

    تضرب المملكة البحرينية من خلال زينل المثل للدول الشقيقة في منطقة الشرق الأوسط في حدود تمكين المرأة البحرينية، التي استطاعت أن تصل إلى صدارة الهرم التشريعي بينما مثيلاتها في البرلمان المصري بوصفه أقدم البرلمانات العربية، مازلن لم يتخطين الجلوس على مقاعد النواب الذي دعتهم له المخضرمة راوية عطية عام 1957.

    أعلن مجلس النواب البحريني، مساء أمس الأربعاء 12 ديسمبر/كانون الأول، انتخاب الإعلامية والناشطة الاجتماعية فوزية زينل لرئاسة المجلس، كأول امرأة في تاريخ المملكة تترأس هذا المنصب، وهو الإنجاز الذي وصفه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بـ"نقلة حضارية وانجازا تعتز به مملكة البحرين"، مضيفا أن بلاده تعمل  بشكل دائم على دعم وتمكين المرأة البحرينية حتى وصلت إلى قمة السلطة التشريعية، معربا عن تفاؤله بما سيحققه مجلس النواب في دور الانعقاد الجديد في بالموضوعات والقضايا ذات الأهمية، المنوط به مناقشتها وبحثها بما يحقق صالح الوطن والمواطن.

    وبفوز زينل برئاسة أحد غرفتي البرلمان البحريني، تنضم إلى قائمة الرائدات في الوطن العربي، إلى جانب الإماراتية أمل القبيسي، التي فازت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، برئاسة المجلس الوطني الاتحادي بالتزكية، لتنفرد بلقب أول امرأة تترأس البرلمان في العالم العربي، إضافة إلى هدية خلف التي فازت برئاسة مجلس الشعب السوري في يونيو/حزيران 2016 بالتزكية، كأول امرأة تتولى المنصب في سوريا.

    ويأتي فوز زينل الحاصلة على ماجستير كلية الإعلام بالجامعة الأهلية في البحرين عام 2014، ودبلوم عالي من معهد التنمية السياسية في البحرين 2007، وليسانس اللغة العربية والتربية من جامعة البحرين عام 1983 برئاسة البرلمان البحريني، ضمن حالة من الحراك النسوي والسياسي الواسع في البحرين في الآونة الأخيرة، حيث سبق فوزها برئاسة مجلس النواب، فوز6 سيدات في الانتخابات النيابية التي أقيمت الشهر الماضي من بين 40 مرشحا فازوا بمقاعد نيابية، ضمن مشاركة واسعة من المرأة والشباب الناخبين في الانتخابات التي سجلت أعلى نسبة مشاركة تتجاوز 67 % من إجمالي القاعدة الانتخابية.

    وعملت رئيسة مجلس النواب البحريني الجديدة قبل فوزها بالمنصب، في تلفزيون البحرين لفترة طويلة امتدت لـ 25 سنة تبوأت خلالها عدة مناصب، أبرزها القائم بأعمال رئيس التليفزيون، ورئيس قسم البرامج، ومستشارة التخطيط الاستراتيجي، واللافت أن نجاحها في الفوز بعضوية مجلس النواب الشهر الماضي جاءت بعد فشلها في الانتخابات مرتين على التوالي، قبل أن تفوز في الانتخابات النيابية لعام 2018 الأخيرة عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية في الجولة الأولى، وتستطيع في الوقت نفسه اقتناص منصب رئيس المجلس.

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    أخبار اليوم, البحرين
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