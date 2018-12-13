ردا على دعوات "الشماغ الأحمر"... الأردن يحذر من معارضة "خارجية مشبوهة"

حذرت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في الأردن، جمانة غنيمات، من معارضة خارجية وصفتها بـ"المشبوهة" تحاول تشويه صورة الاحتجاجات التي يشهدها الأردن على الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ووفقا لصحيفة "السبيل" الأردنية، دعت غنيمات، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء إلى التوقف عند "المشهد المريب المتعلق بوجود العشرات مما يسمون أنفسهم معارضة خارجية".

ووجهت غنيمات رسالة إلى الأردنيين، بضرورة الانتباه لمن يحاول تشويه الصورة الحضارية للاحتجاج والسير به نحو "مسار مشبوه يسيء للوطن وأمنه واستقراره".

وأضافت الوزيرة "الاحتجاج والتعبير عن الرأي في الأردن لطالما كان حالة حضارية، ولا نريد لفئة قليلة ان تسيء للصورة".

الشماغ الأحمر

ويشهد الأردن إطلاق دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم اعتصام قرب رئاسة الوزراء في العاصمة عمان، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار والمطالبة بإلغاء قانون ضريبة الدخل.

ويستعين المحتجون برمز "الشماغ الأحمر"، المستلهم من جماعة "السترات الصفراء"، التي تقود المظاهرات في فرنسا ضد سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون في المجال الاقتصادي.

"الشماغ الأحمر" رمز الاحتجاجات الأردنية لإسقاط #الحكومة



ناشط يتوقع أن يشهد الاحتجاج القادم، ظهور "الشماغ" بشكل واسع بين المتظاهرين. ويستلهمون هذا من السترات الصفراء في فرنساhttps://t.co/LTk3fZVzAW pic.twitter.com/0JfDKvRMnj — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) December 11, 2018

يذكر أن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز التقى لأول مرة منذ توليه رئاسة الحكومة، مجموعة من النشطاء في مقر الحكومة، بهدف بدء حوار مع الحراك الشعبي الذي أطاح بسلفه هاني الملقي.

وشدد الرزاز على أن الحكومة تدرك معاناة المواطن، وتأثير الأوضاع الاقتصادية عليه، مؤكدا أن الأردن يمر بظروف استثنائية يجب على الحكومة مواجهتها.