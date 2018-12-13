بابا الفاتيكان يقيم أول قداس من نوعه في شبه الجزيرة العربية... ويزور أكبر مسجد في الإمارات

يقيم البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، "قداس بابوي" هو الأول من نوعه في شبه الجزيرة العربية، خلال رحلته المقررة للعاصمة الإماراتية أبوظبي في فبراير/ شباط المقبل.

ووفقا لما جاء في برنامج الزيارة، سيقيم البابا القداس المذكور داخل أحد ملاعب مدينة زايد الرياضية، في اليوم الأخير من رحلته.

ويعد البابا فرانسيس، أول بابا يزور شبه الجزيرة العربية، التي ستشهد أيضا إقامة قداس للمرة الأولى في مكان مفتوح داخل الإمارات، التي يقيم فيها نحو مليون مسيحي كاثوليكي جميعهم مغتربون.

يسعدنا في دولة الإمارات الترحيب بزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذي يعد رمزا عالميا من رموز السلام والتسامح وتعزيز روابط الأخوة الإنسانية. نتطلع إلى زيارة تاريخية، ننشد عبرها تعظيم فرص الحوار والتعايش السلمي بين الشعوب.. ازدهار السلام غاية تتحقق بالتآلف وتقبل اﻵخر. pic.twitter.com/7qiBhEhqI7 — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 6, 2018

ومن المقرر أن يزور البابا فرانسيس، مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي والذي يعد أكبر مسجد في دولة الإمارات، على أن يعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس حكماء المسلمين.

نرحب بزيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لدولة الامارات في فبراير القادم.. زيارة نأمل من خلالها تعميق الاحترام المتبادل.. وترسيخ الحوار بين الأديان.. والعمل من أجل تعزيز السلم والسلام والاخوة بين جميع البشر.. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 6, 2018

ولا تعد هذه الزيارة الأولى من البابا لبلد إسلامي، حيث سبق له زيارة تركيا والأردن ومصر وبنغلادش وأذربيجان وفلسطين.

Breaking: Pope Francis to make landmark visit to the UAE https://t.co/rDdKOcnNbd pic.twitter.com/GSH3LrFreg — The National (@TheNationalUAE) December 6, 2018

ويحرص البابا فرانسيس خلال جولاته الخارجية، على الدعوة للحوار بين الأديان وإدانة العنف ونشر السلام.