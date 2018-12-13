منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح" تدعوان المواطنين الفلسطينيين إلى التصعيد ضد إسرائيل

دعت منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح"، اليوم الخميس، المواطنين الفلسطينيين للتصدي للقوات الإسرائيلية، على خلفية التصعيد الإسرائيلي الجاري في الضفة الغربية.

ناقشت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها، اليوم، "آخر التطورات والأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية، خاصة الجرائم الإسرائيلية المستمرة، بما فيها الإعدامات الميدانية والاقتحامات المتواصلة للمدن الفلسطينية والمداهمات والاعتقالات وإرهاب المدنيين العزل والعقوبات الجماعية التي تطال الشعب الفلسطيني، خاصة في الضفة الغربية"؛ وفقا لقناة "RT".

واستنكرت اللجنة مسلسل جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ودعت في هذا الصدد إلى استمرار الفعاليات الجماهيرية الشعبية في جميع الأراضي الفلسطينية، لمواجهة هذه الحملة المسعورة.

وطالبت اللجنة الفلسطينية، الدول العربية، بوقف سياسة التطبيع المجاني الذي يأتي على حساب محاولة تكريس الاحتلال، واستمرار جرائمه، داعية الفلسطينيين إلى تصعيد المواجهة، يوم غد الجمعة، في الضفة بكاملها، وفاء لمن قتلوا واستمرارا من أجل تحقيق الأهداف.

وحذرت حركة فتح في بيان، الجيش الإسرائيلي ومستوطنيه من استمرارهم في مسلسل القتل، والاعتداءات التي لن تزيد الشعب الفلسطينية إلا إصرارا وثباتا واستمرارا في المواجهة.