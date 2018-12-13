الحريري يكشف عن خطوة واحدة ستؤدي إلى قرار سعودي مهم

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، أن السعودية ستساعد لبنان اقتصاديا بمجرد تشكيل حكومة جديدة.

وقال الحريري من لندن "بمجرد أن نشكل الحكومة، سترون السعودية تتخذ بعض الخطوات الجادة باتجاه لبنان ومساعدته اقتصاديا".

وتابع الحريري "العلاقات جيدة مع المملكة، وهناك عدد من الاتفاقات التي سيتم توقيعها مع المملكة فور تشكيل الحكومة".

#الحريري: علاقتي جيدة جداً من المملكة العربية السعودية وهناك عدد من الإتفاقات التي سيتم توقيعها مع المملكة فور تشكيل الحكومة — Al Joumhouria (@aljoumhouria) December 13, 2018

وشدد الحريري على أنه "رجل صبور ومستعد للانتظار لإيجاد الحل من أجل تأليف الحكومة. أنا متأكد أننا سنصل إلى حكومة قريبا".

وأوضح الحريري أن الحكومة ستشكل قريبا، لأن الجميع يعلم أن الاستقرار الاقتصادي "أهم من أية أجندة سياسية".

مع رئيس الحكومة المكلف سعد #الحريري في زيارة ولي عهد بريطانيا الامير تشارلز في مقر اقامته في كلارينس هاوس في #لندن pic.twitter.com/GHZSsxviBt — Ghattas Khoury (@Ghattask) December 13, 2018

وجرى تكليف الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في أيار/ مايو الماضي، بعد إجراء أول انتخابات برلمانية في البلاد منذ تسع سنوات.

وأكمل الحريري "منذ مايو/ أيار لم أوفر جهدا لتشكيل الحكومة وتأمين تمثيل عادل فيها، ولبنان لا يستطيع الاستمرار من دون حكومة نأمل أن تتشكل قريبا".

وأتم الحريري "لبنان يعيش في منطقة صعبة ومعقدة، لذلك علينا ان نعمل جاهدين لتفادي توسع النزاعات والتصعيد".

وحالت الخلافات السياسية متعددة المستويات دون إتمام عملية التشكيل الحكومي، التي اصطدمت بعقد كثيرة، وتدور العقدة الرئيسية في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة حول ما يسمى بتمثيل النواب السنة المستقلين، وهم ستة أعضاء في البرلمان اللبناني مقرّبون من "حزب الله"، الذي يصرّ على تمثيلهم بوزير واحد في التشكيلة الحكومية الجديدة.