الجيش المصري يشارك في المنظومة التعليمية

أصدر القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، الفريق أول محمد زكي القاضي، اليوم الخميس، أوامره للمناطق العسكرية بالمساهمة في دعم المنظومة التعليمية.

وأضاف أن دعم المنظومة التعليمية يتعلق بالمحافظات الواقعة في نطاق المناطق العسكرية، لمساندة مؤسسات وأجهزة الدولة بشكل فاعل ومؤثر لحل المشكلات التي تمس المواطن بشكل مباشر.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فقد تم تكليف وزير الدفاع، التشكيلات التعبوية والمناطق العسكرية، بالمساهمة في خطة الدولة الشاملة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بكافة محافظات الجمهورية.

وأضاف المتحدث العسكري أنه تنفيذا لهذه الأوامر، قامت المنطقة الشمالية العسكرية بأعمال صيانة وترميم عدد من المدارس في محافظة الإسكندرية، ورفع كفاءة المنشآت والمباني، التي تمثل خطراً على التلاميذ، حيث قامت المنطقة العسكرية بمعاينة المدارس الأكثر احتياجا لأعمال الترميم والصيانة من الداخل والخارج، وإضفاء الشكل الجمالي والتنسيق الحضاري من الخارج للموقع العام وتجهيزها ودعمها بالأثاث المدرسي.

وأشار العقيد الرفاعي إلى توفير المنطقة الشمالية العسكرية، عدد 6000 مقعد مدرسي لطلاب المدارس الأكثر كثافة ووضع خطة للانتهاء، من أعمال الصيانة للمدارس في موعدها المحدد، للمحافظة على انتظام العملية التعليمية وامتحانات الفصل الدراسي الأول، حرصاً على مستقبل التلاميذ.

ولفت المتحدث العسكري إلى أن المسؤولين عن العملية التعليمية بالإسكندرية، أكدوا أن تدخل القوات المسلحة ساهم في صيانة وترميم المباني والمنشآت التعليمية وتوفير التخت المدرسية، وقد وجه الأهالي والطلاب الشكر والتقدير للقوات المسلحة على مساهمتها في دعم المجتمع المدني وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.