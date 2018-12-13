ابن سلمان يعلق على اتفاق أنصار الله والحكومة اليمنية

رحب الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، بالاتفاق المدعوم من قبل الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في اليمن على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الواقعة على البحر الأحمر، اليوم الخميس.

وقال السفير في حسابه على "تويتر": "يشكل اتفاق اليوم خطوة كبيرة نحو إعادة الأمن لليمن الشقيق والمنطقة، بما في ذلك أمن البحر الأحمر الممر الحيوي للتجارة الدولية. ونتمنى أن يترك الحوثي العمل من أجل إيران وأن يعمل من أجل اليمن".

يشكل اتفاق اليوم خطوة كبيرة نحو اعادة الأمن لليمن الشقيق والمنطقة، بما في ذلك أمن البحر الأحمر، الممر الحيوي للتجارة الدولية. ونتمنى أن يترك الحوثي العمل من أجل ايران وان يعمل من اجل اليمن ويقبل بسلام شامل مبني على المرجعيات الثلاث. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 13, 2018

ترحب المملكة بالاتفاق الذي أعلن اليوم بالسويد ونشيد بجهود المبعوث الأممي @OSE_Yemen في الوصول لهذا الاتفاق وهي خطوة هامة نحو استعادة الشعب اليمني لسيادته واستقلاله وستساهم بإذن الله في تعزيز وصول المساعدات الإغاثية الى الشعب اليمني الشقيق. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 13, 2018

يشكل اتفاق اليوم خطوة كبيرة نحو اعادة الأمن لليمن الشقيق والمنطقة، بما في ذلك أمن البحر الأحمر، الممر الحيوي للتجارة الدولية. ونتمنى أن يترك الحوثي العمل من أجل ايران وان يعمل من اجل اليمن ويقبل بسلام شامل مبني على المرجعيات الثلاث. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 13, 2018

​وانطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية، يوم الخميس الماضي، في السويد، وتعد هذه المحادثات فرصة قائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم، فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.