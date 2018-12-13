قطر تفرض ضرائب جديدة في عام 2019

أعلنت وزارة المالية القطرية، أن الموازنة العامة للدولة في 2019 تتوقع تحقيق فائض بقيمة 4.3 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، وارتفاع الإنفاق 1.7 في المئة عن خطة موازنة العام الجاري.

وترى الوزارة أن الفائض المتوقع يؤكد "متانة الوضع المالي والنظرة المستقبلية المتفائلة بقدرة الدولة على مواصلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة".

وذكرت خطة الموازنة الجديدة أن قطر لن تفرض ضريبة قيمة مضافة في عام 2019، مع استمرار تقييم الآثار المترتبة على الضريبة.

وزير المالية يؤكد أن الموازنة العامة للدولة لعام 2019ستتضمن توقعات بتحقيق فائض مما يؤكد متانة الوضع المالي والنظرة المستقبلية المتفائلة بقدرة الدولة على مواصلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.#قنا pic.twitter.com/3iOOSpGsEV — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ٩ ديسمبر ٢٠١٨

وأوضحت الوزارة أنه من المقرر فرض ضريبة مع بداية 2019 على بعض السلع المضرة بالصحة، من بينها ضريبة بنسبة 100 % على التبغ ومشروبات الطاقة وأخرى بنسبة 50 % على المشروبات السكرية.

يذكر أنه في الخامس من يونيو/ حزيران 2017، قررت السعودية والبحرين والإمارات ومصر، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر وفرض حصار اقتصادي عليها، بداعي دعمها للإرهاب وهو ما نفته الأخيرة.