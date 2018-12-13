اتفاقيات بين تونس والرياض بقيمة 100 مليون دولار

وقعت تونس والسعودية على اتفاقيات تعاون بإجمالي قيمته 100 مليون دولار أمريكي، على هامش زيارة مفاجئة وغير معلنة لرئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد.

تونس — سبوتنيك. وحضر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود ورئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد موكب توقيع مجموعة من الاتفاقيات تبلغ قيمتها 350 مليون دينار تونسي، ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي.

وتخص هذه الاتفاقيات تمويل مشاريع تنموية فلاحية والتزود بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي وتشمل عددا من المناطق الفقيرة كمنطقة جومين وغزالة وسجنان في ضواحي تونس ،ولصيانة بعض المعالم الدينية.

وقبل التوقيع على الاتفاقيات كان الملك السعودي قد استقبل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ، وعدد من الوزراء المرافقين له ، كوزير الصناعة والاستثمار الدولي زياد العذاري الذي ينتمي إلي حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي.

© AFP 2018 / HO / AFP SPA العاهل السعودي ورئيس الحكومة التونسية يشهدان التوقيع على اتفاقيات ثنائية

ووصل الشاهد إلى الرياض في زيارة مفاجئة، حيث لم يتم الإعلان عنها من قبل، وتأتي بعد عشرة أيام من الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى تونس، ضمن جولته العربية.

والتقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم بالرياض مع أعضاء مجلس الغرف السعودية وعدد من رجال الأعمال السعوديين بهدف تدعيم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. وقدم عرضا شاملا لفرص الاستثمار التي تتيحها بلادنا في مختلف المجالات الاقتصادية.

ولاحظ الشاهد، انخفاض قيمة الاستثمارات السعودية منذ 2011 ، وعبر عن أمله في ان يعود نسق الاستثمارات السعودية في تونس إلى نسقه الطبيعي. ، وأكد أن تونس تزخر بالحوافز والتسهيلات ضمن قوانين الاستثمار الجديدة ، ودعا رجال الأعمال السعوديين لزيارة تونس للاطلاع عن كثب على مناخ الاستثمار.

وبحسب بيان لرئاسة الحكومة التونسية فقد دعا رئيس مجلس الغرف السعودية سامي بن عبد الله العبيدي إلى ضرورة التسريع في بعث خط بحري بين البلدين لتسهيل تنقل البضائع، وإلى إبرام اتفاقيات إضافية تهم تسهيل المبادلات التجارية بين البلدين.