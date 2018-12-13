تسجيل
21:09 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مباشر
    بحث
    مناظر عامة للمدن العربية - مدينة الخرطوم، السودان

    حزب سوداني يؤيد التطبيع مع إسرائيل... والحكومة ترد

    CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudan
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01

    أفادت تقارير صحفية سودانية، أن حزبا سياسيا أعلن تأييده ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ إﺳﺮﺍﺋﻴﻞ.

    وبحسب موقع راكوبة السوداني، ﺃﻋﻠﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ "ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ"، ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻤﺠﺪ، ﺗﺄﻳﻴﺪﻩ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ إﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﻤﺴﻚ ﺣﺰﺏ "ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ" ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﻤﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ، ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻦ ﻧﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺍلإﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍلإسلامي.

    تل أبيب
    © Photo / AMIR COHEN
    بعد الإعلان عن ترتيبات لزيارة نتنياهو للسودان... رئيس أفريقي يعلن وساطته بين البلدين

    دور إسرائيل في المنطقة

    ﻭﺩﺍﻓﻊ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻤﺠﺪ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ أﻥ إﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭا ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﺳﺘﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻧﺪﻭﺓ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ في ﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺪ ﺍﻟﺰﺑﻴﺮ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﺃﻣﺲ، ﻗﺎﻝ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﺎﺩ ﺧﻔﻴﺔ ﺗﻠﻌﺐ ﻓﻲ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﻴﺮﺍﺕ ﻭﺷﺮﻕ ﻭﻏﺮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.

    عدو الأمس صديق اليوم

    ﻭﻁﺎﻟﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ، ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﺨﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻊ ﻣﻊ إﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻭﺗﺎﺑﻊ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭإﺳﻼﻣﻴﺔ ﺧﺎﺿﺖ ﺣﺮﻭبا ﻣﻊ إﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺫﻫﺒﺖ إﻟﻰ ﻛﺎﻣﺐ ﺩﻳﻔﻴﺪ، ﻭﻧﻮﻩ إﻟﻰ ﺃﻥ ﺍلأرﺩﻥ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﺍﺟﺪ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﻄﺮ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻋﻤﺎﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍلإﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ، ﻭﺫﻛﺮ أﻥ إﻳﺮﺍﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺳﺮﻳﺔ ﻣﻊ إﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻭﺃﺭﺩﻑ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ.
    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
    © AP Photo / Gali Tibbon
    رد صادم للإسرائيليين من السودان على تقارير زيارة نتنياهو

    ﻭﻗﻠﻞ أﺑﻮ ﺍﻟﻤﺠﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻤﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻼءﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻮﻫﺎ ﺫﺍﺗﻬﻢ ﻣﺎﺗﻮ، ﻭﺃﺷﺎﺭ إﻟﻰ أﻥ ﺍﻟﻌﺪﻭ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﺪيقا ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ أﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍلإساسية ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻘﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻬﻤﻨﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ.

    أيادي إسرائيل في السودان

    ﻭﻟﻔﺖ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻤﺠﺪ إﻟﻰ ﺗﻀﺎﺭﺏ ﺍﻵﺭﺍء ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ، ﻭأﺷﺎﺭ إﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻳﺎد إﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻭب ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻞ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. 

    موقف حزب اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ من التطبيع

    ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺷﺪﺩ ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺩ. ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺳﺎﻥ، ﻋﻠﻰ ﺛﺒﺎﺕ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﻣﻦ إﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ، ﻭﻟﻦ ﻧﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺍلإﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍلإﺳﻼﻣﻲ، ﻭﺃﺭﺟﻊ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺘﻬﺎﻓﺖ إﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﺤﺪﻭﺙ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ، ﻭﺗﺎﺑﻊ ﻫﻢ ﺍﻟﺒﻘﻮﻟﻮﺍ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺳﺮﻳﺔ.

    دعم حماس والتطبيع

    ﻭﻧﺒﻪ ﺑﺎﺳﺎﻥ إﻟﻰ أﻥ ﺩﻳﺒﺎﺟﺔ ﻻﺋﺤﺔ ﺍلإﺭﻫﺎﺏ ﺗﺸﻤﻞ أﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﺄﻭﻱ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺧـﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺿﺪ إﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻭﺫﻛﺮ أﻥ إﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻮ ﺣﺪﺙ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻊ ﺳﻴﺤﺪﺙ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻭأﺷﺎﺭ إﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﺠﻌﻞ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍإﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ.

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة أسبوعية في مكتب رئيس الوزراء في القدس، 16 سبتمبر/ أيلول 2018
    © REUTERS / Sebastian Scheiner/Pool
    بعد تصريحات نتنياهو... السودان يعلق على "التطبيع الجوي" وعبور طيران إسرائيل

    ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺑﺎﺳﺎﻥ، أﻥ ﺍلأﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻟﻴﺴﺖ ﻭﻟﻴﺪﺓ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ، ﻭﺭﺃﻯ أﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ إﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﺳﺎﺕ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ أﻥ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺭﺩﺩ ﻟﻢ ﻳﺨﺮﺝ ﺃﻱ ﺭﺃﻱ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ.

    موقف الحكومة

    قال وزير الدولة في وزارة الخارجية السودانية، أسامة فيصل، خلال تصريحات للصحفيين، 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن الوزارة مؤسسة رسمية وليست قناة إعلامية حتى ترد على ما يترد في وسائل الإعلام بشأن التطبيع مع إسرائيل.

    وأشار فيصل إلى أنه ليس هناك شيء "يستحق التعليق"، مضيفا "موقف السودان تجاه إسرائيل ثابت ولن يتزحزح".

    وكان نتنياهو قد أعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التشادي يوم  الشهر الماضي، اعتزامه زيارة دول عربية أخرى لا تقيم إسرائيل معها علاقات دبلوماسية.

    وفور تصريح نتنياهو، تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية تكهنات عن وجهات سفره، وكان من بينها السودان.

    يذكر أن الرئيس التشادي إدريس ديبي أبدى استعداده للتوسط بين تل أبيب والخرطوم، قبل أن تزعم وسائل الإعلام العبرية أن مبعوثا من وزارة الخارجية اجتمع سرا قبل عام في تركيا، مع مسؤولين في الحكومة السودانية تمهيدا لعلاقات دبلوماسية رسمية علنية بين البلدين.

    انظر أيضا:

    مصر تكشف تفاصيل سد تنزانيا: لن يؤثر على حصة السودان
    السودان يخطط لإجراء غير مسبوق بشأن تجارة الذهب
    بعد تصريحات نتنياهو... السودان يعلق على "التطبيع الجوي" وعبور طيران إسرائيل
    السودان يقترح تسوية ديونه أمام روسيا مقابل تسهيلات
    الكلمات الدلالية:
    أخبار السودان, التطبيع مع إسرائيل, الجكومة السودانية, السودان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    حفل الكرملين الدولي للرقص - لتلامذة معهد سوفوروف العسكري
    اسمحي لي بالرقصة الأولى والأخيرة...حفل الكرملين الدولي للرقص
    شعبية ماكرون
    شعبية ماكرون تسقط على خلفية "السترات الصفراء"
    أقوى 15 جيش في العالم
    أقوى 15 جيشا في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك