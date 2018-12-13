خليجي يفتح النار على وافدين ويقتل شخصين

شهدت محافظة صامطة جنوب غربي المملكة العربية السعودية، جريمة مروعة، حيث فتح مواطن أربعيني النار على ثلاثة وافدين، فقتل اثنين منهم وأصاب الثالث بجروح خطيرة.

© AFP 2018 / MOHAMMED AL-SHAIKH بالفيديو... اختطاف رجل أمام كاميرات المراقبة في السعودية

كشف أحد أقرباء المصاب بطلقة في الرأس والقدم، وهو رجل آسيوي، إنهم كانوا في المركبة ينتظرون المشرف وهو من جنسية عربية عندما فوجئوا بطلقات نارية، ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة المتحدث. وفقا لموقع " إرم نيوز ".

من جهتها ألقت الجهات الأمنية القبض على الجاني، وضبطت بحوزته السلاح الرشاش، وباشرت التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

يشار إلى أن سعوديا في العقد الرابع من العمر فتح نيران سلاح رشاش على عمّال قرب محافظة صامطة، ما أدَّى إلى مقتل اثنين في الحال، وإصابة ثالث إصابة خطرة.

وفي وقت سابق تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة اختطاف عامل آسيوي في محطة وقود وإجباره على دخول السيارة بحي النقرة في منطقة حائل في المملكة العربية السعودية.