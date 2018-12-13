بعد المصافحة التاريخية... الإمارات تتحدث عن التزامها مع السعودية والضغط العسكري على الحوثيين

علق وزير الإمارات للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على توصل وفد الحوثيين والحكومة اليمنية اليوم الخميس، إلى اتفاقيات مهمة، منها اتفاق بشأن مدينة وميناء الحديدة يقضي بانسحاب الحوثيين منها خلال 14 يوما.

وقال قرقاش، "التطور الحاصل اختراق مهم يجب البناء عليه". مشيرا إلى أن، "تحييد الحديدة سيغلق المنافذ الرئيسية عن الحوثيين"، في حديث مع قناة سكاي نيوز عربية.

قرقاش: تحييد الحديدة سيغلق المنافذ الرئيسية عن الحوثيين — سكاي نيوز عربية-الآن (@SkyNewsArabia_B) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨

وتابع قرقاش، "الحوثيون أدركوا أن الضغط العسكري على الحديدة سيحررها إذا لم يقبلوا التسوية".





وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، "ما حدث في السويد مهم لكن يجب أن يتبعه عمل سياسي ومشاورات جديدة، مضيفا أنه يظل مجرد خطوة أولى".

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: ما حدث في السويد مهم لكن يجب يظل مجرد خطوة أولى — سكاي نيوز عربية-الآن (@SkyNewsArabia_B) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨

وشدد قرقاش على، أن "التزام السعودية والإمارات تجاه اليمن التزام تاريخي وليس ظرفيا".

قرقاش: التزام السعودية والإمارات تجاه اليمن التزام تاريخي وليس ظرفيا — سكاي نيوز عربية-الآن (@SkyNewsArabia_B) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨

ونوه إلى أنه، "من المهم أن يكون الحل السياسي مستداما ويضمن استقرارا على المدى الطويل".

© REUTERS / TT NEWS AGENCY كلام "موجع" من الوزير اليمني خلال مصافحة تاريخية مع ممثل الحوثيين (فيديو)

وشهدت الجلسة الأخيرة لمشاورات السويد بشأن اليمن، اليوم الخميس، مصافحة تاريخية بين وزير خارجية اليمن ورئيس وفد الحوثيين، بعد الإعلان عن التوصل إلى مجموعة من الاتفاقيات المهمة التي قد تمثل بداية لانفراج الأزمة اليمنية.





وقد توصل الجانبان، اليوم الخميس، إلى اتفاقيات مهمة، منها اتفاق بشأن مدينة وميناء الحديدة، يقضي بانسحاب الحوثيين منها خلال 14 يوما.

أما اتفاق تعز، فهو يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية للمدينة، وفق الأمين العام.

من جانبها، قالت مصادر في الحكومة اليمنية، إن المقترح بشأن تعز ينص على إزالة الثكنات العسكرية من أطراف تعز وفتح المعابر الثلاثة، مضيفة أن مقترح الأمم المتحدة في تعز يقضي أيضا بفتح خط الحوبان تعز صنعاء لتسهيل مرور المساعدات.