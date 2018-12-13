بعد المصافحة التاريخية... الإمارات تتحدث عن التزامها مع السعودية والضغط العسكري على الحوثيين

وقال قرقاش، "التطور الحاصل اختراق مهم يجب البناء عليه". مشيرا إلى أن، "تحييد الحديدة سيغلق المنافذ الرئيسية عن الحوثيين"، في حديث مع قناة سكاي نيوز عربية.
قرقاش: تحييد الحديدة سيغلق المنافذ الرئيسية عن الحوثيين— سكاي نيوز عربية-الآن (@SkyNewsArabia_B) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨
وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، "ما حدث في السويد مهم لكن يجب أن يتبعه عمل سياسي ومشاورات جديدة، مضيفا أنه يظل مجرد خطوة أولى".
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: ما حدث في السويد مهم لكن يجب يظل مجرد خطوة أولى— سكاي نيوز عربية-الآن (@SkyNewsArabia_B) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨
وشدد قرقاش على، أن "التزام السعودية والإمارات تجاه اليمن التزام تاريخي وليس ظرفيا".
قرقاش: التزام السعودية والإمارات تجاه اليمن التزام تاريخي وليس ظرفيا— سكاي نيوز عربية-الآن (@SkyNewsArabia_B) ١٣ ديسمبر ٢٠١٨
ونوه إلى أنه، "من المهم أن يكون الحل السياسي مستداما ويضمن استقرارا على المدى الطويل".
أما اتفاق تعز، فهو يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية للمدينة، وفق الأمين العام.
من جانبها، قالت مصادر في الحكومة اليمنية، إن المقترح بشأن تعز ينص على إزالة الثكنات العسكرية من أطراف تعز وفتح المعابر الثلاثة، مضيفة أن مقترح الأمم المتحدة في تعز يقضي أيضا بفتح خط الحوبان تعز صنعاء لتسهيل مرور المساعدات.
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