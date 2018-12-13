داريا من الحرب إلى السلام... تفتح أبوابها لاستقبال أهاليها من جديد (فيديو)

بدأت مئات الأسر السورية بالعودة إلى مدينة داريا بعد أن هجرت منها نتيجة المعارك الطاحنة التي دارت فيها بين الجيش السوري والجماعات الإرهابية المسلحة، ودعا الأهالي الجميع إلى العودة من أجل إعادة الحياة فيها.

نشرت وكالة "سانا" السورية تقريراً يظهر فيه بدء عودة مئات الأسر إلى مدينة داريا بعد أن صدر قرار يتيح لجميع الراغبين بالعودة إلى منازلهم.

© Sputnik . Mohammad Maarouf عودة 5000 شخص إلى منازلهم في داريا بريف دمشق

ذكر رئيس مجلس مدينة داريا مروان عبيد أنه بعد صدور قرار السماح بعودة المدنيين لداريا بدأت العديد من الأسر بالرجوع لمدينتهم وخلال 5 أيام مضت عاد ما يقارب 500 أسرة بمعدل 100 أسرة يومياً.

وقال عبيد إن الحكومة سمحت للأهالي بإدخال كافة الاحتياجات اللازمة لإعادة ترميم وتأهيل المنازل مصطحبين أية ورقة يمكن أن تثبت ملكيتهم ومنحتهم 20 يوماً لإزالة الأنقاض.

وأضاف عبيد أنه تم تأهيل مستوصف المدينة و4 مدارس بينما يوجد10 مدارس قيد التأهيل وتم فرز حافلة لنقل الركاب من وإلى داريا وفيما يخص شبكة المياه أصبحت على وشك الجاهزية وتم تركيب 3 محولات كهربائية واعداً أن الكهرباء ستتحسن تدريجياً.

وعبر المواطنون عن سعادتهم بالعودة وتفاؤلهم بسرعة عودة جميع مقومات الحياة الأساسية متمنين من الحكومة الاستمرار في تقديم المساعدات والتسهيلات لهم من أجل سد جميع الاحتياجات الضرورية وطالبوا من لم يعد حتى الآن إلى داريا بالعودة والبدء بترميم منازلهم لكي تعود الحياة من جديد لهذه المدينة.

يشار إلى أن الجيش السوري قد استعاد مدينة داريا في 27 أغسطس/ آب من عام 2016 بعد معارك شرسة مع جماعات مسلحة انتهت بعقد اتفاق ينص على إخراج جميع المسلحين وعائلاتهم باتجاه محافظة إدلب.