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03:29 14 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    غارات التحالف العربي على اليمن

    متحدث قوات صنعاء: التحالف يشن 18 غارة بالتزامن مع تصعيد ميداني في 3 محافظات

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
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    أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء، العميد يحيى سريع، اليوم الجمعة، أن طيران التحالف صعد من غاراته، في حين نفذ الجيش اليمني زحوفات في عدد من الجبهات، بالتزامن مع اختتام جولة مشاورات السويد.

    القاهرة — سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أوضح العميد سريع، أن طيران التحالف نفذ خلال الـ 24 ساعة الماضية، 18 غارة منها غارتان على مديرية الدريهمي وغارتان على الفازة في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، كما شن غارتين على مديرية نهم شرق صنعاء، وثلاث غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، واستهدف بغارتين البقع في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، وغارة قبالة نجران، بالإضافة إلى ست غارات على مناطق متفرقة في الحديدة ونهم مساء أمس.

    الأمير خالد بن سلمان
    © REUTERS / AARON P. BERNSTEIN
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    وأشار متحدث القوات المسلحة في صنعاء، إلى أن غارات طيران التحالف تزامنت مع تنفيذ الجيش اليمني قصفا مدفعيا وصاروخيا مكثفا وزحوفات باتجاه مواقع في مديرية نهم شرق صنعاء ومديرية ذي ناعم في محافظة البيضاء، ومديريتي باقم ورازح بمحافظة صعدة.

    وذكر أن مقاتلي "أنصار الله" والقوات الموالية للجماعة أحبطوا زحفا للقوات الحكومية استمر لساعات، باتجاه مواقع في السلطاء بمديرية نهم، وألحقوا بها خسائر في الأرواح والعتاد.

    وحسب المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء، فإن "معلومات استخباراتية تؤكد سقوط 51 قتيلا و194 مصابا من قوات القيادي (المرتزق) هاشم الأحمر قائد ما يسمى المنطقة العسكرية السادسة خلال الزحوفات والتصعيد الأخير في نهم منذ انطلاق المشاورات".

    وفي مديرية رازح بمحافظة صعدة، أعلن العميد سريع "افشال محاولة تسلل للعدو في جبل تويلق الاستراتيجي قبالة جازان".

    وأضاف أن مقاتلي "أنصار الله" والعسكريين الموالين للجماعة نفذوا عملية عسكرية نوعية باستدراج مجاميع من الجيش اليمني إلى حقل ألغام، ما أدى إلى سقوط 30 قتيلا وجريحا.

    أما في مديرية باقم شمال صعدة، أشار العميد سريع إلى صد زحف للجيش استمر ساعات باتجاه مواقع في المديرية، كما تم افشال محاولة تسلل للقوات الحكومية باتجاه تبة يفعان في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء، وتكبيدهم عددا من القتلى والجرحى.

    واعتبر استمرار تعزيزات الجيش اليمني إلى مديرية نهم في صنعاء ومديريتي رازح وباقم في صعدة، وإلى الحديدة، دليلا على استمراره في التصعيد وعدم الجدية في تحقيق السلام للشعب اليمني.

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    الكلمات الدلالية:
    الجيش اليمني, مأرب, أنصار الله, اليمن
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