رسالة دعم وتأييد من السيسي إلى عباس

زار مساء أمس الخميس وفد من المخابرات المصرية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله.

رام الله — سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" فإن الوفد نقل رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس جهاز المخابرات المصرية العامة الوزير اللواء عباس كامل دعم وتأييد للرئيس عباس وإدانة للتحريض الذي يتعرض له.

© REUTERS / Mohammed Salem تستضيفها القاهرة... قمة عربية أوروبية لمناقشة مستقبل فلسطين

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا":"أكد الوفد قيام جمهورية مصر العربية ببذل كافة الجهود لدعم الاستقرار والهدوء في المناطق الفلسطينية كافة، للحفاظ على السلطة الفلسطينية ومكتسبات ومقدرات الشعب الفلسطيني".

وتابعت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية:"شدد الوفد على أن المتغيرات الحالية تفرض على مصر وفلسطين التحرك السريع والتنسيق المشترك للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى دعم ومساندة القيادة السياسية المصرية لما تراه قيادة الشعب الفلسطيني كافة ممثلة بالرئيس محمود عباس مناسبا للحفاظ على المصالح العليا للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

من جهته عبر الرئيس الفلسطيني عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، والوزير عباس كامل، وجمهورية مصر العربية، لكل ما يقومون به من جهود مباركة ومشكورة في دعم الشعب الفلسطيني وقيادته.

وحضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وقائد جهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح.