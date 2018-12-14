مسؤولة سورية: التبادل التجاري بين موسكو ودمشق لا يرقى إلى مستوى الطموح

قالت معاونة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، رانيا أحمد، إن التبادل التجاري بين سوريا وروسيا لا يرقى إلى مستوى الطموح، رغم زيادته خلال النصف الأول من 2018 مقارنة بالأعوام الماضية.

دمشق- سبوتنيك. وأوضحت أحمد، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "التبادل التجاري بين سوريا وروسيا لا يرقى إلى مستوى الطموح، رغم زيادته خلال النصف الأول من 2018 مقارنة بالأعوام الماضية، حيث فاق حجم الصادرات السورية خلال السبعة أشهر الأولى حجم الصادرات خلال كامل عام 2017".

© Sputnik . mostafa rostom سوريا... 70 صومعة حبوب و1.8 مليون طن قمح من روسيا سنويا

ولفتت إلى أن سبب عدم التوازن في حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي تميل كفته إلى روسيا هو أن "حجم الاستيراد كبير وبالطبع نوعية المستوردات هي التي تحقق الفرق في القيمة في التبادل التجاري".

وأضافت: "صادراتنا إلى السوق الروسية تعتمد على الخضار والفواكه من حمضيات وكرز ورمان في حين المستوردات الروسية ذات قيمة أكبر وهذا ما يجعل الفرق وهذا الميل إلى صالح الجانب الروسي".

"نأمل أن تتحقق نتائج إيجابية من هذه الاجتماعات ومن النتائج الإيجابية ستثمر عنها هذه الدورة سيكون ملحق ببروتوكول أعمال اللجنة وهو عبارة عن خريطة بالتعاون والتبادل التجاري بين البلدين".

وأضافت: "وفي مجال الاستيراد نلاحظ أن الميزان التجاري يميل لصالح الجانب الروسي وهذا طبيعي، لكن ركزنا على أن تكون المستوردات من روسيا لصالح دعم العملية التنموية والإنتاجية في سوريا، واعتمدنا مبدأ الانزياح في الاستيراد لجهة اعتبار روسيا الشريك الأول لسوريا في التعاون الاقتصادي، وبالتالي كان هناك رغبة لأن تعطى الأولوية بالنسبة لاستيراد أية مواد أو منتجات متوفرة في السوق الروسية للاستيراد من روسيا".

وانطلقت، أمس الخميس، اجتماعات اللجان الفنية للجنة المشتركة السورية الروسية في دمشق.