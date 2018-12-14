في مئويته... ترامب يكرم أنور السادات

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، قانونا لتكريم الرئيس المصري الأسبق الراحل أنور السادات، بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده.

وكان الكونغرس الأمريكي مرر، الصيف الماضي، مشروع هذا القانون، الذي يمنح السادات ميدالية الكونغرس الذهبية بعد وفاته، اعترافا بإنجازاته وإسهاماته من أجل السلام في الشرق الأوسط، وفقا لقناة "الغد" الإماراتية.

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وتحل الذكرى المئوية لمولد الرئيس المصري الراحل في 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وحصل أنور السادات على جائزة نوبل للسلام لعام 1978، مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحم بيجين بعد التوصل لاتفاق السلام بين البلدين في العام ذاته.

وكان أنور السادات هو ثالث رئيس لمصر بعد انتهاء الحكم الملكي، وتولى السلطة من عام 1970 في 1981.

وفي عام 1979، وقع السادات معاهدة سلام مع إسرائيل في كامب ديفيد بالولايات المتحدة، قبل اغتياله خلال احتفالات أكتوبر/تشرين الأول عام 1981.

وفي شهر أغسطس/آب، احتفلت السفارة المصرية في واشنطن، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بتمرير قانون مجلس الشيوخ الأمريكي، الخاص بمنح السادات ميدالية الكونغرس الذهبية.