الحريري: الحظر الأمريكي على إيران يؤثر على لبنان

وقال الحريري في كلمة له، أمس الخميس، بأكاديمية "تشاتام هاوس" البريطانية: "إن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي قرار يعود إلى الساسة في هذا البلد، والحظر على إيران يحول دون التعامل التجاري بين طهران وبيروت"، وذلك وفقا لوكالة "مهر" للأنباء.
وفي جانب آخر من تصريحاته، ومن دون الإشارة مباشرة إلى تواجد الأسطول البحري الأمريكي في منطقة الخليج، أعرب الحريري عن قلقه من تفاقم التوترات في مضيق هرمز؛ مردفا أنه في حال وقوع أي خطأ سيؤدي ذلك إلى كارثة عظمی للمنطقة أجمع؛ داعيا إلى تغليب لغة الحوار لحل الخلافات وإرساء السلام.
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