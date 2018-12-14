الحريري: الحظر الأمريكي على إيران يؤثر على لبنان

أعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، عن انتقاده للحظر الأمريكي الأحادي ضد إيران؛ محذرا من التداعيات السيئة لهذا التطور في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الحريري في كلمة له، أمس الخميس، بأكاديمية "تشاتام هاوس" البريطانية: "إن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي قرار يعود إلى الساسة في هذا البلد، والحظر على إيران يحول دون التعامل التجاري بين طهران وبيروت"، وذلك وفقا لوكالة "مهر" للأنباء.

© REUTERS / HANDOUT الحريري يكشف عن خطوة واحدة ستؤدي إلى قرار سعودي مهم