هل التقى السراج بحفتر

توقعت مصادر إعلامية إيطالية لقاءً قريبًا يجمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، والقائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر.

ورجحت المصادر الإيطالية أن يكون اللقاء قد تم في العاصمة البلجيكية، بروكسل، صباح أمس الخميس، بعد أيام قليلة من إعلان المصادر نفسها عن دعوة رئيس وزراء إيطاليا، جوزيبي كونتي، كلا من السراج وحفتر للاجتماع في روما. وذلك بحسب صحيفة "الوسط".

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