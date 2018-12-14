وفد "أنصار الله" في محادثات السويد يعود إلى صنعاء

عاد وفد جماعة "أنصار الله" في مفاوضات السويد، اليوم الجمعة، إلى العاصمة صنعاء، وذلك بعد المشاركة في مفاوضات مع ممثلين الحكومة اليمنية برعاية الأمم المتحدة.

وذكرت قناة "المسيرة"، التابعة "أنصار الله"، أن وفد الجماعة لمحادثات السلام اليمنية عاد إلى صنعاء.

© REUTERS / TT NEWS AGENCY الأمين العام للأمم المتحدة يعلن رسميا التوصل لاتفاق بشأن مدينة الحديدة في اليمن

انطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية، يوم الخميس الماضي، في السويد، وتعد هذه المحادثات فرصة قائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم، فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.

وقد توصل الجانبان (وزير خارجية اليمن ورئيس وفد الحوثيين)، اليوم الخميس، إلى اتفاقيات مهمة، منها اتفاق بشأن مدينة وميناء الحديدة، يقضي بانسحاب الحوثيين منها خلال 14 يوما.

أما اتفاق تعز، فهو يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية للمدينة، وفق الأمين العام.