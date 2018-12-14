تسجيل
14:26 14 ديسمبر/ كانون الأول 2018
مباشر
    بحث
    وزير الداخلية في جبهة البوليساريو مصطفى سيد البشير

    خبراء: مفاوضات المغرب و"البوليساريو" مهددة بالعودة للعمل المسلح

    © Sputnik . المكتب الإعلامي لوزير داخلية البوليساريو
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تنتظر كل من المغرب وجبهة البوليساريو جولة المفاوضات المرتقبة في الربع الأول من 2019، على أمل حسم الخلاف القائم على الصحراء الغربية.

    المغرب

    من ناحيته قال محمد بن حمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، إن المفاوضات التي أجريت مطلع ديسمبر/ كانون الأول، لم ينتج عنها أي خطوة ملموسة على الرغم من أنها اتسمت بالاحترام والتفاهم وحسن النوايا، إلا أن حسم مثل هذه القضايا لا يقتصر على حسن النوايا والتفاهم، وإنما يحتاج إلى حسن الإرادة.

    علم المغرب
    © AP Photo / Mohammad Hannon
    رسالة من ملك المغرب إلى فرنسا في ظرفها "العصيب"
    وأضاف أن الخطوات الإيجابية تتمثل في حضور الجزائر للمفاوضات، باعتبار أنها أحد الأطراف في النزاع، وكذلك الجلوس على طاولة واحدة، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن، ما يشير إلى إمكانية التوصل إلى حل في الجولة المرتقبة مطلع العام المقبل 2019.

    وأشار إلى أن موقف الجزائر  يتغير حتى الآن وأنه يتسم بالضبابية، خاصة في ظل عدم اتخاذ خطوة تجاه مبادرة الملك محمد السادس، التي تحدث فيها عن الجلوس على طاولة واحدة للنقاش في كافة النقاط الخلافية والعالقة بين البلدين، عن طريق اللجان المشتركة وهو الأمر الذي لم يثمر عن أي خطوة إيجابية من الجانب الجزائري.

    البوليساريو

    من ناحيتها قالت النانة لبات الرشيد، مديرة دار الطباعة والنشر الوطنية التابعة للجمهورية الصحراوية البوليساريو، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن المحادثات كانت تمهيدية للجولة المرتقبة في الربع الأول من العام المقبل.

    وأضافت، أن ما أسفرت عنه الجولة التي حضرتها الجزائر بصفة مراقب، هو أن الإدارة الأمريكية  ترفض بقاء  البعثة الأممية للصحراء دون نتائج ملموسة، خاصة أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قال أنه يشعر "بخيبة أمل" كبيرة بسبب عدم حل نزاع الصحراء الغربية، وهو ما قد يدفع الولايات المتحدة إلى خفض فترة تمديد عملها إلى 6 أشهر أو ثلاثة، وهو ما يعني أن هناك تحركات ورغبة في حل الأزمة، والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن.

    وتابعت أن المفاوضات المرتقبة في 2019يمكن أن تسفر عن نتائج إيجابية، في حال الدعم الدولي لعملية الحل، وتراجع فرنسا عن دعم المغرب في الخطوات التي تعيق عملية الحل، وأن ما دون ذلك وحال سحب البعثة الأممية يمكن أن تعود القضية لمربع الصفر، وهو ما قد يفتح الباب لكافة الاحتمالات والعمل المسلح.

    قوات البوليساريو في عرض عسكري
    © AFP 2018 / FAROUK BATICHE
    مسؤول مغربي: محادثات الصحراء الغربية مهما كانت إيجابية تظل غير كافية
    الجزائر

    وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد قال في وقت سابق، إن المفاوضات التي جرت في جنيف، برعاية أممية، لحل أزمة الصحراء الغربية، ناجحة، داعيا إلى الحفاظ عليها، معلنا موافقة وفد بلاده على عقد جلسة جديدة من المحادثات.

    وأضاف أن "الهدف من هذه المائدة المستديرة هو التوصل إلى حل واقعي وعملي قائم على التواصل"، مشيرا إلى أن الوفد وافق على عقد جلسة جديدة من المحادثات.

    وتابع بوريطة: "شاركنا لأننا ملتزمون بشكل إيجابي وبناء للوصول إلى حل سياسي… ونريد تجاوز أخطاء الماضي".

    وعن وضع العلاقات المغربية مع الجزائر، قال بوريطة، "العلاقة بين الجزائر والمغرب هي علاقة تاريخية ولا يمكن الحديث عنها في اجتماعات مثل هذه، ولا نحتاج إلى ساحة جديدة غير الساحة الثنائية بين البلدين".

    نتائج المحادثات

    انتهت المحادثات التي عقدت، مطلع ديسمبر/ كانون الأول، برعاية الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية المتنازع عليها دون إحراز تقدم، إلا أن مبعوث الأمم المتحدة هورست كولر قال إن جميع الأطراف اتفقت على الاجتماع مجددا في مطلع 2019.

    انظر أيضا:

    رسالة من ملك المغرب إلى فرنسا في ظرفها "العصيب"
    قرار عاجل من المغرب يهدد كأس أمم أفريقيا 2019
    السفير الروسي لدى المغرب: مسألة الصحراء الغربية يجب أن تحل برعاية الأمم المتحدة
    المغرب ينقذ 72 مهاجرا غير شرعي كانوا في طريقهم إلى إسبانيا
    مع ملك المغرب... أول ظهور للرئيس الذي اختفى بعد زيارته للسعودية
    تفاؤل بحضور الجزائر مفاوضات جنيف بين المغرب والبوليساريو
    بعد سحبها من الكاميرون... المغرب يقترب من تنظيم نهائيات أفريقيا لكرة القدم
    الكلمات الدلالية:
    البوليساريو, الصحراء الغربية, المغرب, الجزائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    نتاليا كارفاجال، ملكة جمال كوستا ريكا لعام 2018، على المسرح خلال مشاركتها في فقرة الأزياء التقليدية، في إطار مسابقة ملكة جمال الكون 2018 في تايلاند 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    من "فراشات الكون" والاستجمام في برك من الفلفل الحار إلى حفل الكرملين الدولي للرقص - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    شعبية ماكرون
    شعبية ماكرون تسقط على خلفية "السترات الصفراء"
    الأرباح الاقتصادية لجسر القرم
    الأرباح الاقتصادية لجسر القرم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك