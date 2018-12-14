الجبير: اتفاق ستوكهولم خطوة هامة في الوصول إلى حل سياسي يضمن استعادة الدولة اليمنية

صرح وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الجمعة، بأن تطبيق اتفاق ستوكهولم سيمثل خطوة هامة في الوصول إلى حل سياسي يضمن استعادة الدولة وأمن واستقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية.

وأوضح الجبير في سلسة تغريدات عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "المملكة والملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سعت للوصول إلى الحل السياسي المستند على المرجعيات الثلاث وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216".

1- تطبيق #اتفاق_ستوكهولم سيمثل خطوة هامة في الوصول إلى حل سياسي يضمن استعادة الدولة و أمن واستقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) December 14, 2018

وتابع: لقد بذل سيدي سمو ولي العهد جهودا شخصية كبيرة لإنجاح المفاوضات في ستكهولم.

2- المملكة بقيادة سيدي #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان وسيدي سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان —يحفظهما الله- سعت للوصول إلى الحل السياسي المستند على المرجعيات الثلاث وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216 — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) December 14, 2018

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أعلن أن مشاورات السلام المنعقدة في السويد بين طرفي النزاع اليمني تمخضت عن اتفاق خاص بوضع ميناء الحديدة ووقف إطلاق النار في أراضي المحافظة.

وأشاد غوتيريش، في كلمة ألقاها، أمس الخميس، في ختام المفاوضات، بنتائج جولة السويد المنتهية من الحوار، وهي الأولى منذ أكثر من عامين، مؤكدا أن الجولة المقبلة من المفاوضات ستجرى في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.